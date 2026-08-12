EL PRINCIPAL DÉFICIT A EVITAR EN LA NIÑEZ ES EL DÉFICIT DE NATURALEZA

Vivimos una época paradójica: nunca hubo tantos recursos para la infancia —más información, más ciencia, más medicina, más entretenimiento y más estímulos— y, sin embargo, nunca hubo tantos niños medicados, diagnosticados, fatigados, con dificultades atencionales, problemas de sueño, sedentarismo e irritabilidad.

Cada vez más investigadores coinciden en algo profundo: el principal déficit de la niñez moderna es el déficit de naturaleza.

En este marco, Luis Andreoli mantiene una mirada interdisciplinaria que integra ciencia, educación, salud, psicopedagogía y estudios contemporáneos sobre bienestar infantil, articulando evidencia actual con el vínculo entre naturaleza y desarrollo humano.

Como demuestran los estudios más recientes, muchos de los problemas actuales en la infancia están vinculados a una creciente desconexión biológica y ambiental, junto con otros factores contemporáneos como el consumo de alimentos ultraprocesado y ciertos entornos educativos excesivamente artificializados o empobrecidos en estímulos naturales.

El patrón es claro: junto con el alejamiento de la naturaleza aumentan alergias, alteraciones inmunológicas, inflamación crónica, sistemas inmunológicos más débiles, hiperestimulación, trastornos del sueño y niños más desregulados. No son solo problemas individuales, sino efectos de un entorno artificial. El cerebro infantil sigue siendo ancestral, y el cuerpo expresa lo que el entorno dejó de ofrecer.

¿QUÉ SIGNIFICA DÉFICIT DE NATURALEZA?

Significa crecer alejados de aquello para lo que el cerebro humano evolucionó: luz solar, movimiento libre, tierra, árboles, juego espontáneo, silencio, exploración y vínculo humano.

El cerebro infantil sigue siendo ancestral. Necesita experiencias reales para organizarse: correr, trepar, ensuciarse, percibir profundidad, sentir clima, explorar y habitar el mundo con el cuerpo entero.

LUZ SOLAR, CEREBRO Y DESARROLLO

La exposición solar impacta sobre el organismo y participa en procesos del sistema endocrino, incluyendo regulación inmunológica y hormonal, con influencia sobre la glándula del timo, el sueño, la melatonina, el cortisol y las hormonas del crecimiento.

Cuando los niños pasan demasiado tiempo bajo luz artificial o pantallas, el cuerpo desregula funciones para las que fue diseñado.

Como una planta sin luz, el cuerpo humano pierde equilibrio al desconectarse de los ritmos naturales.

MICROBIOTA Y NATURALEZA

Uno de los hallazgos más impactantes ocurrió en Finlandia: investigadores incorporaron tierra y vegetación natural en jardines infantiles urbanos y, en pocas semanas, observaron mejoras en la microbiota y en marcadores inmunológicos.

La evidencia llevó a numerosos países primer mundistas a rediseñar espacios educativos, reemplazando superficies artificiales por huertas, madera, tierra y naturaleza viva.

Además, compararon niños criados en contacto cotidiano con ambientes naturales versus entornos urbanos y excesivamente esterilizados. Los expuestos regularmente a tierra, árboles, animales y biodiversidad desarrollaban microbiotas hasta seis veces más diversas, menos inflamación, menos alergias y sistemas inmunológicos más fuertes.

CEREBRO, PSIQUE Y NATURALEZA

Quizás uno de los mensajes más revolucionarios que deja esta nueva ciencia sea que el cuerpo humano no fue diseñado para crecer aislado de la naturaleza, sino en relación permanente con ella.

Cuando una persona se desconecta de la naturaleza, lentamente también comienza a desconectarse de su propio cuerpo, de sus emociones y de sus necesidades internas. La naturaleza regula procesos emocionales, sensoriales y psicológicos profundamente humanos, ayudando al sistema nervioso a salir del estado de “tensión y alerta” constante. Sigmund Freud ya intuía algo similar al observar la relación entre naturaleza y psique humana.

POR QUÉ NOS ALEJAMOS

Las frecuencias naturales de la Tierra, como la resonancia Schumann de 7,83 Hz, se asocian a regulación y coherencia.

Cuando vivimos en estrés, miedo, ansiedad o sobrecarga, tendemos a alejarnos progresivamente de lo natural y armónico.

PANTALLAS Y CEREBRO INFANTIL

Las pantallas colocan al cerebro infantil en un estado casi hipnótico.

Esto crea captura atencional y hace que la vida real parezca lenta y aburrida.

Aparecen irritabilidad, ansiedad o desregulación al retirarlas.

El problema es la falta de experiencias reales: movimiento, silencio, juego e imaginación.

CREATIVIDAD E INVENTIVA

La creatividad surge del juego libre, el aburrimiento y la exploración.

El celular entrena al cerebro a consumir estímulos en lugar de generarlos.

Se reduce la imaginación sostenida y la tolerancia al aburrimiento.

La creatividad necesita pausa y mundo real.

EDAD DEL CELULAR

Se recomienda retrasar el uso libre hasta los 14 o 16 años. El cerebro continúa en desarrollo hasta los 21–25.

Primero, teléfono básico solo para llamadas o ubicación.

PROGRESO Y BIENESTAR

Más tecnología no es sinónimo de bienestar.

El progreso real no es lo nuevo, sino lo que sostiene la vida.

La infancia necesita menos estímulo y más esencia: naturaleza, presencia, juego y descanso.

El cambio no es sumar, sino recuperar lo esencial y darles más de nuestro cuerpo, tiempo y mundo real.

CONTACTO:

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por CONTENTNOTICIAS