Por primera vez, la tecnología juega para el más chico

Santiago Bilinkis dijo hace poco algo que debería sacudir a cualquier dueño de pyme: que la inteligencia artificial "es mucho más útil para la pyme" que para las grandes compañías. Su argumento es simple y contundente. Durante décadas, el talento de primer nivel —los mejores analistas, los mejores diseñadores, los mejores sistemas— estuvo reservado para quien podía pagarlo, y eso significaba las multinacionales. Hoy una pyme accede a buena parte de esa capacidad por unos pocos dólares al mes.

Es un cambio de reglas enorme y conviene entenderlo bien. La IA dejó atrás el chatbot que contesta preguntas. Bilinkis describe el salto hacia sistemas que reciben el encargo de una tarea completa y la ejecutan: redactan, analizan, cotizan, responden, ordenan datos. Capacidades que antes obligaban a contratar gente, ahora se compran como un servicio. Para una empresa de cinco, diez o veinte personas, eso marca la diferencia entre competir y mirar de afuera.

Hasta acá, la buena noticia. Ahora, la letra chica, que es la parte que a mí me toca de cerca.

La tecnología multiplica lo que ya tenés. Si tu empresa tiene procesos claros, criterios definidos y datos ordenados, la IA los potencia y te da una ventaja real. Si tu empresa vive en tu cabeza, con la información desparramada y cada cosa hecha "como se hace desde siempre", la IA va a automatizar ese desorden y lo va a hacer más rápido. Multiplicar por cero da cero, por más potente que sea la herramienta.

Lo veo seguido. Empresas que compran la última solución de IA esperando que les ordene la operación, cuando la herramienta necesita justo lo contrario: una operación ya ordenada sobre la cual trabajar. La IA no piensa tu negocio por vos. Acelera las decisiones que ya sabés tomar y ejecuta los procesos que ya supiste diseñar. Le das estructura y te devuelve escala. Le das caos y te devuelve caos veloz.

Por eso, la oportunidad que describe Bilinkis es real, aunque está lejos de ser automática. La cancha se emparejó, pero igual hay que saber jugar. Y saber jugar, para una pyme, significa lo de siempre: tener los números a la vista, los roles definidos, y los procesos escritos. Sobre esa base, la IA es un socio extraordinario. Pero sin esa base, termina siendo una factura más.

Mi consejo para el dueño que mira todo esto con una mezcla de entusiasmo y vértigo es ordenar primero y automatizar después, nunca al revés. El que profesionaliza su empresa y recién entonces incorpora tecnología aprovecha de verdad el momento que estamos viviendo. En cambio, el que sale a comprar IA para tapar el desorden gasta plata y se frustra.

La frase de Bilinkis es una invitación y, leída con atención, también una advertencia. La tecnología por fin le conviene más al chico que al grande. Pero le conviene al chico que hizo los deberes. Esa sigue siendo la verdadera ventaja competitiva, mucho más que cualquier herramienta.

Paula Chmielnicki, ingeniera industrial y CEO de PCH, consultora especializada en la profesionalización de PYMEs.

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