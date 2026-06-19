Gabriel, ¿cómo fueron tus inicios y qué te llevó a la consultoría?

Siempre me tiraron los números. Estudié Administración y Contador Público en la UBA. Pasé por el Ministerio de Economía y trabajé casi 20 años en Sistemas Bejerman, liderando la consultoría de su software. Fue una etapa espectacular donde aprendí algo clave: la tecnología sin procesos claros no sirve. Al entender eso, me focalicé en nuestra consultora. De estudiante soñaba con ser CEO corporativo, pero aprendí que la mejor manera de crecer es con la propia empresa: invertir en tu desarrollo, bancarte los riesgos y aprender de los errores.

¿Y qué hacen hoy en CLC Consultores?

No vamos con discursos teóricos; nuestro servicio es hacer que la empresa gane más plata. El cliente compra una expectativa. Muchas pymes no saben cuánto les cuesta cobrar, cuánto tiempo invierten en un pedido o cuántas veces lo rehacen por fallas de comunicación. Eso no sale en los balances, pero desangra el negocio. Trabajamos sobre tres pilares:

Diagnóstico a medida: Nos metemos en la operación para ver por dónde se escapa el dinero. Sin palabrerío: con números.

Plan de acción: Marcamos medidas inmediatas. No imponemos nada; la decisión final la tienen los dueños.

Acompañamiento: Entrenamos a los equipos para sostener las mejoras y medimos todo con indicadores simples.

¿Cuál es el diferencial de CLC?

Hacemos un trabajo boutique, sin "enlatados". La consultoría se parece a la cocina: todos dicen que las mejores milanesas son las de su madre; nosotros no: nos metemos en la cocina CON el cliente a armar SU propia receta. No es lo mismo una pyme de 10 empleados que una de 200. Construimos la solución codo a codo.

¿Cómo se proyectan a mediano plazo tras su experiencia en México?

El objetivo es llevar este modelo a Latinoamérica. En México comprobamos que los problemas son más comunes de lo que se cree. Pronto volveremos para reuniones uno a uno. Queremos demostrar que se puede gestionar de otra forma: midiendo todo y sin recetas prefabricadas. Ese es el único camino real para crecer.

Mirando el camino recorrido, ¿cambiarías algo?

Haberme animado antes. Pero todo llega cuando debe. Para cada éxito hay una sucesión de fracasos, y eso es saludable. Si no te equivocás, no te estás moviendo. No cambiaría ningún tropiezo; todos los errores me trajeron hasta acá.

Gabriel López | CLC Consultores

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