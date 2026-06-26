Maniobras sin señalizar y poco respeto a los peatones: por qué crece esa percepción entre los conductores

El uso de la luz de giro o las balizas al detenerse forma parte de las normas básicas de seguridad vial y convivencia en el tránsito. Sin embargo, en calles y avenidas de todo el país, las maniobras sin señalización continúan siendo una de las conductas más observadas y cuestionadas por quienes circulan.

Con el objetivo de analizar hábitos y percepciones vinculadas a la comunicación y el respeto en la conducción, el Observatorio de CECAITRA —la Cámara del sector vial con presencia en CABA, GBA y distintas provincias argentinas— realizó un sondeo entre conductores.

9 de cada 10 conductores señalan falta de comunicación al volante

Ante la consulta sobre la frecuencia con la que el resto utiliza la luz de giro o las balizas al doblar o detenerse, el 55% respondió que solo “a veces”, mientras que el 34% aseguró que “nunca”. De este modo, el 89% de los encuestados considera que las maniobras no son correctamente comunicadas. Apenas un 11% opinó que los demás conductores señalan siempre o casi siempre.

No obstante, al ser consultados sobre su propio comportamiento, el 65% afirmó que siempre utiliza luz de giro y balizas, mientras que el 20% sostuvo que lo hace casi siempre. Solo un 5% admitió no señalizar nunca sus maniobras.

“Una maniobra que no se comunica correctamente puede generar situaciones de riesgo y derivar en un siniestro vial. La comunicación entre quienes circulan es fundamental para prevenir incidentes y mejorar la convivencia en la vía pública”, explicó Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de CECAITRA.

El respeto hacia los peatones, otro punto crítico de la seguridad vial

El informe también abordó la relación entre conductores y peatones. Allí, el 73,5% consideró que los peatones no son respetados, frente a un 26,5% que opinó lo contrario. Además, el estudio detectó diferencias marcadas entre localidades bonaerenses. En Tordillo, por ejemplo, el 100% de los encuestados sostuvo que los peatones no son respetados. En cambio, en Rauch, el 75% consideró que sí existe respeto hacia quienes circulan a pie.

“Desde CECAITRA trabajamos para fortalecer la conciencia vial a través de la responsabilidad, el respeto y la atención al conducir. La educación y la reflexión sobre las conductas cotidianas son claves para construir una circulación más segura para todos”, concluyó Jaime.