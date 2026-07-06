Psi Integrativa: Sanar la historia combinando la psicología tradicional, el cuerpo y lo transgeneracional

Lic. Jimena Sesto, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Me recibí de psicóloga y, con el tiempo, sentí el impulso de ir por más. La palabra sola no me alcanzaba: faltaba el cuerpo, faltaba la historia familiar, faltaba eso que se hereda sin nombrarse. Empecé a hacerme preguntas, incluso sobre aspectos que nos atravesaban a mí y a mi familia. Esa inquietud me llevó a seguir formándome más allá de lo que me había dado la facultad. Me acerqué a diferentes disciplinas, como las constelaciones familiares y la biodecodificación, entre otras, que ampliaron aún más mi mirada. Lo aprendido en mi carrera no dejó de existir: al contrario, podía sumar nuevas herramientas que se complementaban sin anularse. Así empecé a entender la clínica como una integración de todo lo que soy al servicio de un otro, y no como una sola puerta de entrada.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Acompaño procesos individuales desde una mirada integrativa, sumando herramientas como la biodecodificación y la mirada sistémica. Algunas personas eligen la terapia integrativa y otras, que ya cuentan con un espacio terapéutico, vienen por la consulta neta de biodecodificación.

También doy talleres grupales, porque lo grupal tiene una fuerza maravillosa: nos entrelaza y potencia las transformaciones. Ahí empatizamos y nos sentimos menos solos con lo que nos pasa. A esto se suma mi e-book Volver a mí, una guía con claves y prácticas para iniciar el camino del autoconocimiento, disponible online, y el podcast Preguntar incomoda, donde aparecen las preguntas que solemos esquivar.

Por último, junto a mi socia y colega Mariana Ciuffo creamos Anicca, un espacio conjunto donde facilitamos talleres de constelaciones familiares una vez al mes, además de otras actividades.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Me proyecto en expansión, consolidando Anicca como un espacio de encuentro, sosteniendo los talleres presenciales y online, y abriendo a futuro un espacio de supervisión para colegas que trabajan desde lo sistémico. Me interesa seguir tendiendo puentes entre la psicología, el cuerpo y lo transgeneracional, y que cada vez más personas puedan animarse a mirar su historia con otros ojos.



¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Más que competir, me importa cómo pienso lo que hago. No trabajo desde una técnica cerrada, sino integrando varias miradas, siempre sostenida en la pregunta. Cada persona encuentra su lugar en el vínculo, nunca en una fórmula.



Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Si empezara de nuevo, confiaría antes en mi propia mirada. Tardé en animarme a integrar todo lo que soy, y hoy sé que ahí está lo más genuino de mi trabajo.



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Podcast Preguntar incomoda (Spotify)

por CONTENTNOTICIAS