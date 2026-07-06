¿Qué pueden enseñarte los caballos sobre liderazgo que nadie más te dice?

Agustina, ¿qué es el coaching asistido con caballos?

Es una experiencia vivencial donde las personas interactúan con caballos desde el suelo, sin montar. A través de ejercicios simples, los caballos nos brindan información muy valiosa sobre nuestra forma de liderar, comunicarnos y relacionarnos con los demás.

¿Por qué un caballo puede ayudar a desarrollar liderazgo?

Porque el caballo responde a lo que somos, no a lo que decimos. No le importan los cargos, la experiencia ni los títulos. Percibe nuestra coherencia, claridad y confianza. Por eso se convierte en un espejo muy honesto de nuestro liderazgo.

¿Qué suelen descubrir los líderes durante estas experiencias?

Muchas veces toman conciencia de patrones que no veían: exceso de control, dificultad para delegar, falta de claridad al comunicar o inseguridades que impactan en el equipo. Lo interesante es que lo descubren a través de la experiencia, no de una explicación teórica.

¿Cómo es una jornada de coaching con caballos para organizaciones?

Comenzamos definiendo un objetivo concreto, como liderazgo, comunicación, confianza o trabajo en equipo. Luego realizamos dinámicas con los caballos y finalmente reflexionamos sobre lo vivido para trasladar los aprendizajes al ámbito laboral.

¿Qué beneficios observan las empresas?

Los equipos potencian su comunicación, fortalecen la confianza, amplían su conciencia sobre el impacto que generan y ejercen un liderazgo más auténtico.

Gracias a un diagnóstico honesto, coherente, un uso eficiente del tiempo y un biofeedback inmediato, sin juicios, logran identificar las fugas de energía en su comunicación y en su liderazgo.

¿También trabajas con emprendedores?

Sí, y es un grupo que obtiene muchísimo valor. Emprender implica tomar decisiones, gestionar incertidumbre y liderarse a uno mismo. Los caballos ayudan a identificar bloqueos, fortalecer la confianza y conectar con una forma de liderazgo más auténtica.

¿Se necesita experiencia previa con caballos?

Ninguna. De hecho, la mayoría de las personas nunca había tenido contacto cercano con ellos. Justamente esa novedad permite que aparezcan respuestas espontáneas y aprendizajes muy profundos.

¿Qué te gustaría que las personas se lleven de esta experiencia?

Una mirada más clara sobre sí mismas. Muchas veces una sola experiencia alcanza para descubrir algo importante que estaba ahí, pero que todavía no habían podido ver. Y esa toma de conciencia puede generar cambios muy significativos en la forma de liderar y de relacionarse con los demás.

Agustina Zubiarrain

Coach Ontológico/Ejecutivo

Coaching con Caballos

Contacto: 11 5132 1510

Instagram: @agustina.zubiarrain

por CONTENT NOTICIAS