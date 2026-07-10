El boom de las proteínas: ¿moda o necesidad?

Barras, yogures, galletitas, postres, panes y hasta bebidas. Hoy parece que todo tiene una versión "alta en proteínas". La tendencia crece impulsada por las redes sociales, el entrenamiento y el interés por una alimentación más saludable. Pero surge una pregunta inevitable: ¿realmente necesitamos consumir tanta proteína?

La proteína es un nutriente esencial. Participa en la formación y el mantenimiento de los músculos, favorece la recuperación después del ejercicio, contribuye al sistema inmunológico y ayuda a generar mayor saciedad. Sin embargo, esto no significa que cuanto más proteína consumamos, mejores serán los resultados.

Las necesidades proteicas varían según la edad, el estado de salud y el nivel de actividad física. Una persona sedentaria no requiere la misma cantidad que alguien que realiza entrenamiento de fuerza varias veces por semana o un adulto mayor que busca preservar su masa muscular.

En muchos casos se priorizan productos industrializados llamados “protein", dejando de lado alimentos frescos y naturalmente ricos en este nutriente, como carnes magras, pescados, huevos, lácteos, legumbres y frutos secos.

La clave no está en consumir más proteína porque está de moda, sino en alcanzar la cantidad adecuada dentro de una alimentación equilibrada. También es importante recordar que los hidratos de carbono y las grasas saludables siguen siendo fundamentales para aportar energía, favorecer el rendimiento y mantener una buena salud.

Antes de elegir un producto solo por su etiqueta, conviene preguntarse si realmente lo necesitamos o si podemos obtener esos nutrientes a través de alimentos cotidianos.

Las modas cambian, pero la evidencia científica sigue marcando el mismo camino: una alimentación variada, adaptada a cada persona y basada en hábitos sostenibles siempre será la mejor inversión para la salud.

por CONTENTNOTICIAS