El arte de habitar el cuerpo: los verdaderos desafíos de trabajar con nuestra energía

Desde chicos nos vendieron un gran mito: que la mente es la única brújula legítima, la dueña absoluta del bien y del mal, y la encargada de dictaminar el éxito o el fracaso de nuestras decisiones. De alguna manera tenían que convencernos de que el intelecto es todopoderoso. Y ojo, no se trata de desmerecerlo; la mente cumple funciones primordiales y lógicas que nos permiten sobrevivir. Pero en ese endiosamiento de las ideas, nos desconectaron del resto. Nos enseñaron, además, que la espiritualidad es apenas un accesorio conceptual, una herramienta abstracta que se usa casi exclusivamente para intentar entender las emociones.

Frente a este escenario, cabe hacernos una pregunta incómoda: ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con lo que percibimos y con todo aquello que vamos asimilando del mundo y de nuestro propio sistema?

Hoy existen tantas prácticas como misterios en el mundo por conocer. Sin embargo, el desafío más grande y lo que verdaderamente quiero resaltar, es derribar el mito del elitismo espiritual. La energía y la percepción no son un don exclusivo para unos pocos elegidos. Todos y todas tenemos la capacidad innata de conocerla, sintonizarla y, fundamentalmente, empezar a funcionar desde ahí.

Mucho se habla de la espiritualidad como un spa de bienestar, como algo que mágicamente nos "sana" o nos "arregla". Pero, ¿qué tal si te dijera que nadie nos va a sanar porque, en realidad, no estamos rotos? No se trata de buscar afuera una medicina que nos deje "completos", sino de aprender a identificar qué de todo lo que percibís suma en tu vida y qué no. Imaginate por un segundo la libertad de disfrutar la vida que elegís, sin la presión constante de tener que ser reparado.

Trabajar con la energía nos enseña mucho sobre el verdadero significado de fluir. Y no me refiero al cliché pasivo de "que todo fluya" para esquivar la realidad sin hacernos cargo de nada. Todo lo contrario. Fluir desde la energía es un acto de valentía: implica estar absolutamente presentes y elegirnos a conciencia. Significa saber, de antemano, que vamos a tener que mirar de frente esas partes nuestras que no nos gustan y que nos va a tocar surfear en la complejidad.

La energía no es buena ni mala; simplemente es. Y está ahí, disponible, esperando que estemos dispuestos a recibirla.

Eugenia Martinelli Consultora Holística y Facilitadora de Access Consciousness Instagram: @espaciolibelú_

por CONTENT NOTICIAS