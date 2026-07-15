¿Qué hace que un equipo dé lo mejor de sí?

Líderes de distintos sectores me cuentan que sus equipos cumplen tareas, pero les cuesta generar iniciativa y participación. Esa preocupación me llevó a escribir sobre este tema. Porque el compromiso no se impone: se construye.

Durante años se creyó que el desempeño dependía del talento, la experiencia o los objetivos claros. Todo eso importa. Sin embargo, hoy sabemos que hay un factor decisivo: la calidad del liderazgo y de la cultura que se construye.

Los equipos no dan lo mejor de sí por exigencia. Lo hacen cuando encuentran confianza, respeto y un espacio seguro para participar.

Amy Edmondson, define la seguridad psicológica como la creencia compartida de que el equipo es un lugar seguro para asumir riesgos interpersonales. Esta idea cambió la forma de entender el liderazgo. No se trata de evitar errores, sino de crear un entorno donde las personas puedan hablar, preguntar, discrepar, reconocer errores o pedir ayuda sin miedo.

Cuando existe seguridad, las personas participan más, aprenden más rápido, innovan y se comprometen. Cuando no existe, aparece el silencio, uno de los mayores costos ocultos.

Muchas veces se cree que el problema es la falta de compromiso. Pero la pregunta es otra: ¿qué condiciones estamos creando para que las personas quieran comprometerse?

Las conversaciones son centrales. Cada una puede abrir posibilidades o cerrarlas, fortalecer o debilitar la confianza.

Liderar no es solo organizar tareas o controlar indicadores. Implica escuchar, hacer preguntas que inviten a pensar, dar retroalimentación y reconocer a las personas.

Los líderes no necesitan tener todas las respuestas. Sí necesitan crear contextos donde las mejores respuestas surjan del equipo.

Un equipo alcanza su potencial cuando las personas sienten que su voz importa, que sus diferencias suman y que equivocarse también es aprender.

El desafío del liderazgo es generar condiciones para que las personas quieran dar lo mejor.

Los grandes resultados no nacen de la presión, sino de la confianza, la pasión y el sentido de pertenencia. La confianza se construye conversación a conversación.

Si sentís que el compromiso es un problema, no tiene por qué serlo. Con herramientas adecuadas y liderazgo consciente, es posible construir equipos más comprometidos.

“El compromiso no es algo que se pide. Es algo que un líder aprende a construir.”

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por CONTENTNOTICIAS