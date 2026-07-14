Tuesday 14 de July, 2026
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Tu primera vez…

Por la Lic. Bettina Uahb Elustondo, Sexóloga Clínica.

Tu primera vez… | Foto:CONTENT NOTICIAS
Tu primera vez… | Foto:CONTENT NOTICIAS

En mi trabajo con adolescentes escucho que aparece cierta presión, sentida por los mismos a tener “esa primera vez”, así llaman a perder la virginidad. En muchas ocasiones hablan de esto idealizando la situación, como algo maravilloso y hasta se avergüenzan si como dicen algunos “soy el único del grupo que no estuve con nadie”.

Entonces, como consecuencia de lo anterior, se precipitan a tener relaciones cuando todavía no lo sienten, ni están preparados, además de no contar con información necesaria y relevante. Por ej. ¿Sabías que existen diferencias anatómicas y fisiológicas entre el hombre y la mujer? Esto marca ritmos distintos. Voy a dar un ejemplo: imaginemos 2 adolescentes. El no ha tenido experiencias carnales, solo ha mirado pornografía (lo que es muy común hoy en día, y nada beneficioso para un buen desarrollo de la sexualidad). Ella no ha tenido experiencias sexuales. Los mismos, seguramente, desconocen 2 diferencias fundamentales. La primera: la mujer tarda 3 veces más en excitarse que el hombre. El mismo, para completar su estado de excitación, dando lugar a lo que es nombrado como tumescencia (es la expansión de un tejido u órgano por acumulación de sangre) en sus órganos genitales necesita 30 ml de sangre. A diferencia de la mujer que necesita para cubrir la zona, 90 ml. Entonces hallamos una enorme diferencia a la hora del encuentro sexual. Por dicha razón, la mujer necesita más tiempo, el juego preliminar es muy importante, besos, caricias, colaborando todo con el aumento de la excitación y la preparación de los genitales para esa relación sexual.

Entonces tenemos un hombre que ha mirado pornografía donde el juego preliminar no es tenido en cuenta, enseguida hay penetración y bombeo; por otro lado, tenemos a la mujer que no tuvo el tiempo de preparación necesario. Resultado: primera experiencia sexual con más dolor físico del que se debería tener y bastante displacentera.

Transitar esto estuvo muy lejos de ser esa “primera vez” como algo hermoso e inolvidable. (idealización)

Propongo recibir la suficiente información para que los adolescentes o adultos que tengan esa primera vez lo vivan de forma placentera.

Y que nadie sienta presión social al realizar un acto tan importante donde se entrelazan lo físico y lo psicológico. Y que, generalmente, es una experiencia relevante en nuestras vidas. 

 

Lic. Uahb Elustondo Bettina
Sexóloga Clínica
2317446205
@bettinasexologa
Email: [email protected]

 

 

 

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