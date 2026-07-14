CNATBA: 26 años capacitando consultores integrales en Argentina y a toda habla hispana

Directora de CNATBA, escritora y docente, Marcela Paola Matteucci integra numerología, astrología y tarot desde un enfoque psicopredictivo, sistémico y transgeneracional, como también biodescodificación y constelaciones familiares.

¿Cómo comenzaste con tu actividad, Marcela?

Mi vocación surgió de muy joven. Recuerdo perfectamente que a los 11 años, para mi cumpleaños, el primer libro que pedí fue uno de astrología: Los Signos del Zodiaco y su Carácter. Siempre tuve el foco puesto en los símbolos y el lenguaje del cielo. Sin embargo, hace 30 años no era tan fácil acceder a cursos como ahora, lo que me llevó primero a una formación tradicional como Administradora de Empresas, aunque mi verdadera pasión seguía latente.

¿Y cómo comenzaste a enseñar?

Cuando empecé a estudiar astrología formalmente, una compañera, Liliana Morelli, se sentó a mi lado y me preguntó a qué me dedicaba. Le conté que hacía cartas natales y consultas de numerología. Ella, sin dudarlo, me pidió que le enseñara. ¡Así empecé! Ahí comprendí que enseñar era parte de mi misión. Estas herramientas permiten conocernos a fondo, entender nuestros talentos y alinearnos con nuestro propósito de vida.

¿Qué balance hacés de estos años, desde la fundación del Centro de Numerología y Astrotarot de Buenos Aires - CNATBA?

Es un orgullo enorme. Creamos el centro en el año 2000 y ya cumplimos 26 años en el barrio de Villa Devoto. Somos la primera escuela en Argentina en brindar formaciones integrales y formar consultores profesionales, rescatando la profundidad de la antigüedad, pero con enfoques modernos como el psicopredictivo, sistémico y transgeneracional.

¿Están prontos a inaugurar una nueva sede, qué más se viene?

Sí, el 11 de agosto abrimos nuestra nueva sede en Belgrano, en Av. Cabildo 2040. Allí vamos a realizar constelaciones familiares grupales, talleres y eventos para todo público. Además, lanzamos nuestro propio canal de streaming con el programa “¿Y qué pasará mañana?”. Será un espacio para temas holísticos, actualidad y, sobre todo, para dar a conocer a nuestros egresados e impulsarlos profesionalmente.

¿Por qué capacitarse en el CNATBA?

Lo que más nos representa es que damos formaciones integrales, además de capacitar consultores profesionales con salida laboral y prácticas con casos reales. Lo que nos diferencia es el amor, la dedicación y el acompañamiento personalizado que hacemos en todo el proceso con nuestros alumnos y consultantes.

Marcela Paola Matteucci | Directora de CNATBA, Escritora, Numeróloga, Astróloga, Taróloga, Consteladora familiar y biodescodificadora

www.cnatba.com.ar

Argerich 3619, Villa Devoto

Av. Cabilido 2040, Belgrano

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por CONTENT NOTICIAS