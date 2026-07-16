Los errores impositivos más comunes que le cuestan dinero a los emprendedores

Después de años acompañando a emprendedores y profesionales independientes, identifiqué errores que se repiten con frecuencia, sin importar el rubro ni el tamaño del negocio. Conocerlos es el primer paso para evitarlos.

1. No separar la cuenta personal de la del negocio

Mezclar finanzas personales con las del negocio hace imposible saber si el emprendimiento realmente es rentable, complica la contabilidad y puede generar inconsistencias ante un control de ARCA. Separar las cuentas desde el inicio es un hábito simple que ahorra tiempo, dinero y dolores de cabeza a lo largo de todo el año.

2. Facturar menos de lo que se cobra

Es una práctica más frecuente de lo que parece, y mucho más riesgosa de lo que se cree. ARCA cruza información de distintas fuentes: acreditaciones bancarias, operaciones con tarjeta, declaraciones de terceros. Cuando detecta inconsistencias, la exclusión retroactiva viene acompañada de sanciones considerablemente más graves que las que se buscaba evitar.

3. No tener un fondo reservado para impuestos

Muchos emprendedores gastan todo lo que ingresa y cuando llega el vencimiento no tienen el dinero disponible. La solución es simple pero casi nadie la aplica: reservar un porcentaje de cada cobro para cubrir las obligaciones fiscales. Definir ese porcentaje con un contador según el régimen y la actividad evita uno de los escenarios más estresantes del emprendimiento: salir a conseguir plata a último momento para pagar impuestos.

4. Ignorar los vencimientos fiscales

Presentar declaraciones fuera de término o no pagar en fecha genera multas e intereses y son completamente evitables. ARCA aplica recargos automáticos desde el primer día de mora, y lo que arrancó como un olvido menor puede convertirse en una deuda significativa. Tener un calendario fiscal actualizado y un sistema de alertas, por simple que sea, marca una diferencia enorme.

Ninguno de estos errores es difícil de corregir. El problema es que pasan desapercibidos durante meses o años, acumulando costos en silencio. Ordenar la situación impositiva no es un gasto, es una inversión. La diferencia entre pagar lo que corresponde y pagar de más empieza por saber dónde estás parado.

Julieta Cerisola | Contadora Pública UNR C.P.C.E.P.B.A. T°188 F°18 Leg. 490237

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