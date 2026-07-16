Thursday 16 de July, 2026
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TELEVISIóN | Hoy 01:13

La recetas de la hermana Verónica

Con una impronta cálida, espontánea y completamente genuina, la religiosa invita a los espectadores a descubrir las recetas que aprendió durante sus años de vida en comunidad.

LA HERMANA VERÓNICA | Foto:Gentileza Urban.
LA HERMANA VERÓNICA | Foto:Gentileza Urban.

La cocina de canal elGourmet abre las puertas de un lugar muy especial: el convento de la Hermana Verónica. Con una impronta cálida, espontánea y completamente genuina, la religiosa invita a los espectadores a descubrir las recetas que aprendió durante sus años de vida en comunidad, en un programa donde cocinar también es una forma de compartir la vida.

Lejos de cualquier solemnidad, sorprende con una personalidad fresca, curiosa y luminosa. A lo largo de 20 episodios, preparará platos sencillos y deliciosos de distintos orígenes, ideales para disfrutar alrededor de una mesa compartida. Entre ollas, anécdotas y conversaciones honestas, cada preparación se transforma en una excusa para hablar de recuerdos y pequeños rituales cotidianos.

De lunes a viernes a las 18:00 horas.

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Alejandro Ullúa

Alejandro Ullúa

Periodista crítico de televisión.

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