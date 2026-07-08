Así es la programación renovada de Net TV y Caras TV

Net TV y Caras TV presentaron este julio la renovación de sus respectivas programaciones con la incorporación de nuevas figuras, el fortalecimiento de los ciclos ya instalados y una ampliación de la producción propia. La propuesta del Grupo Perfil apunta a consolidar una oferta que combina información, actualidad, espectáculos, moda, gastronomía y entretenimiento, con una grilla integrada por periodistas y conductores de reconocida trayectoria.



La principal novedad de Net TV es la incorporación de Amalia "Yuyito" González, quien debutó con "Yuyito a la tarde" (de 17:30 a 19 hs), un magazine diario dedicado a la actualidad, el espectáculo, las entrevistas y los temas de interés general. La conductora estará acompañada por un panel integrado por Franco Salomone y Viviana Colmenero, entre otros, quienes aportarán información, análisis y distintas miradas sobre la agenda del día.



La llegada de Yuyito se suma a una programación que mantiene varios de los ciclos que identifican a la señal. Las mañanas comienzan con “Longobardi” (8 a 10), donde Marcelo Longobardi desarrolla el análisis de la actualidad nacional e internacional, y continúan con “Modo Fontevecchia” (10 a 13), el ciclo conducido por Jorge Fontevecchia, centrado en la información política, económica y de actualidad, con entrevistas, columnistas y cobertura de último momento.



Tarde de estrellas. Al mediodía continúa “Gossip” (13 a 14:30), conducido por Anamá Ferreira y Leo Arias, un espacio dedicado a las noticias del espectáculo y la televisión que se consolidó entre las propuestas más vistas de la señal dentro de su franja horaria. La programación vespertina continúa con “Entrometidos” (14:30 a 16), donde Tomás Dente presenta primicias e información sobre el mundo del espectáculo, mientras que Adriana Salgueiro y Lucas Bertero conducen “Qué te pasa” (16 a 17:30), un magazine que combina actualidad, entrevistas y entretenimiento. La grilla diaria se completa con "Reperfilar", el resumen informativo conducido por Néstor Sclauzero y “Chiche en Vivo”, con el análisis periodístico de Chiche Gelblung de 20 a 21.



En paralelo, Caras TV relanzó su programación con nuevos ciclos y la incorporación de figuras reconocidas. La principal apuesta de la señal es “Caras Glam” (22 a 23), el programa de entrevistas conducido por Marcelo Polino, quien regresó a Editorial Perfil, donde comenzó su carrera periodística, para encabezar un espacio destinado a conversar con referentes del espectáculo argentino.



“Estoy muy contento de hacer "Caras Glam" y, sobre todo, de volver a la editorial, porque mis comienzos fueron en la revista Caras. Trabajé desde el número cero y reencontrarme con toda esa gente es muy emocionante”, afirma Polino a NOTICIAS. Sobre el formato del ciclo agrega: “Es un espacio donde los invitados pueden hablar con tranquilidad, algo que muchas veces en la televisión abierta resulta difícil”.



Imagen y sonido. Otra de las figuras que amplía su participación dentro del Grupo Perfil es Anamá Ferreira, quien además de conducir “Gossip” en Net TV encabeza “Caras Fashion” (21 a 22) junto al diseñador Panni Margot, un programa dedicado a las tendencias, las colecciones internacionales, los diseñadores y la actualidad de la industria de la moda.



“Me siento muy agradecida. Siempre digo que el trabajo es una dignidad y para mí esta empresa es como mi casa. Conozco a la gente con la que trabajo desde hace muchos años y disfruto venir todos los días”, señala Anamá. Sobre la continuidad de “Gossip” tras el alejamiento de Pilar Smith, sostiene: “Cuando me propusieron conducir el programa confiaron en mí y por suerte los resultados fueron muy buenos. Hoy somos uno de los programas más vistos de la señal y eso es fruto del trabajo de todo el equipo”. Respecto de su incorporación a Caras TV, detalla: “Para mí es una alegría enorme hacer un programa de moda porque es el mundo en el que trabajé toda mi vida. He recorrido las principales semanas de la moda y quería trasladar esa experiencia a la televisión”.



La nueva programación de Caras TV incorpora además una amplia variedad de propuestas temáticas. “Gym Up”, con Ivana Medail, ofrece contenidos vinculados con la actividad física y el bienestar. “Caras News”, conducido por Flor Epelbaum y Lara Simone, presenta la agenda semanal con información de actualidad. “Red Carpet”, con Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, reúne la cobertura de eventos sociales, culturales y del mundo del espectáculo.



La grilla continúa con “Chicas Guapas”, conducido por Lucía Ugarte, dedicado a historias de mujeres emprendedoras y referentes en distintas disciplinas. En “Estilo Paradiso” (16:30 a 17), Donato de Santis y Martín Rubinetti recorren distintos destinos turísticos a través de la gastronomía y las tradiciones culinarias. “Intelexis”, con el prestigioso médico Guillermo Capuya, aborda y profundiza temas de salud y bienestar, mientras que “Música total”, con Barby Franco, presenta todas las novedades del mundo de la música y de los artistas del momento.

Net TV se transmite por el canal 21 de Flow, el 16 de Telecentro y el 125 de DirectTV; mientras Caras TV puede verse en el 26 de FLOW, 23 de Telecentro y 240 de DirectTV.