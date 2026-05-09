M, la coreografía

La coreografía de “M” fue creada originalmente por Maurice Béjart para el Ballet de Tokio en 1993, retratando de forma vívida la biografía de Yukio Mishima, uno de los autores japoneses más destacados del siglo XX.

Fue poeta, dramaturgo, actor y también modelo. El escritor sigue siendo una figura controvertida incluso cincuenta y cinco años después de su muerte, y este ballet capta la intensidad de su legado.

La música utilizada para esta propuesta proviene en parte de una composición original para la obra a cargo del japonés Toshiro Mayuzumi, interpretada al piano por Yoko Kikuchi. Se completa con obras firmadas por Claude Debussy, Johann Strauss II, Erik

Satie, Richard Wagner y Dino Olivieri. Estreno el domingo 24, a las 19 horas, en el canal Allegro.