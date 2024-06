Cómo es el documental sobre Nahir Galarza en Amazon Prime

Tras el éxito en audiencia del film sobre Nahir Galarza y el crimen de Fernando Pastorizzo, Amazon estrenó del documental "Nahir: El Secreto de un Crimen".Allí la joven condenada a cadena perpetua, narra los hechos en su versión en ocho horas de grabación, y expresa que ella no mató a Fernando Pastorizzo.

Entre los testimonios del documental se cuentan los de su padre, Marcelo Galarza, su madre Yamina Kroh, y el abogado de Nahir, el Dr. José Ostolaza además de dos de sus amigas adolescentes. También participa el manager Jorge Zonzini, autor del libro "El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchamiento Mediático", de 2021, donde sostiene que Nahir encubrió a su padre como verdadero ejecutor del crimen."He realizado mi mejor trabajo de control de daños logrando un debate en medios, redes y opinión pública que comenzó a ver lo que la justicia quiso esconder", insiste Zonzini

Y también aportan sus versiones la su madre de Fernando Pastorizzo, Silvia Mantegazza, su letrado Ruben Virué y sus amigos. El documental de dos partes se estrenó a nivel mundial y aseguran que la serie podría superar los niveles de audiencia de la película en los ciento cincuenta países que se verá.

El documental fue producido por Kapow y dirigido por Alejandro Hartmann, quien también dirigió "Carmel: quién mató a María Marta", sobre el caso García Belsunce, en equipo con Tatiana Mereñuk, guionista de "El fotógrafo y el cartero", sobre José Luis Cabezas. “Vemos una Nahir que creció en la cárcel, que no vive en su entorno familiar, sino en uno particular. El documental son dos episodios, casi de una hora, el primero te cuenta el caso hasta el juicio, con mucha información, con muchos testimonios, y el segundo rompe con todo lo que se conoce del caso. Es un episodio que se mete en la psicología de Nahir. El primero es impactante, pero el segundo no lo podés creer”, contó Chausovsky

por R.N.