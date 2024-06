Caso Loan: la jueza y el fiscal federal están analizando las pruebas de "un traje mal cortado"

“La jueza y el fiscal están analizando las pruebas de un traje mal cortado que recibieron”, explicó Alejandro Ñamandú, miembro de la consultora FIDELEM y ex comisario de la Policía Federal Argentina, sobre la desaparición de Loan Danilo Peña, y agregó: “Coincido con el fiscal general de Corrientes, que dijo que se hizo todo mal”.

En una entrevista radial en el programa El Disparador por FM Delta 90.3, el ex oficial aseguró: “Esto es parte de una organización criminal donde el comisario Walter Maciel cumple un rol y la imputación que le hicieron fue livianita.”“La jueza y el fiscal federal están analizando las pruebas de un traje mal cortado que recibieron, que es lo peor que le puede pasar en una investigación”, destacó Ñamandú.

Ya transcurrieron 14 días desde que el nene de 5 años fue visto por última vez. Loan Danilo Peña no volvió a su hogar desde el pasado 13 de junio durante un almuerzo en la casa de su abuela paterna, junto a su padre y cinco de los imputados, en una zona rural de la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes. El caso entró a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que ahora queda a cargo del caso.

Por el hecho, están detenidos el ex capitán de navío de la Armada retirado Carlos Pérez y la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, ambos acusados como coautores materiales de la captación con fines de explotación de Loan. En tanto, Antonio Benítez y Mónica del Carmen Millapi están imputados como partícipes primarios de ese delito junto a Daniel Ramírez. Por último, el comisario Walter Maciel, está acusado de encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor.

El lunes pasado, por la tarde, los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo informaron en conferencia de prensa que el expediente pasó a la Justicia Federal, tras haber imputado a cinco de los seis detenidos. “Si bien los nuevos interventores son más serios y expertos, corren con la presión de toda la ciudadanía argentina”, destacó el ex comisario de la PFA y advirtió: “Algo falló en esta organización, que puso de relieve este caso en particular, sino hubiese pasado como tantos casos en esa región que no se conocieron”.

“Este delito es de oferta y demanda. Latinoamérica, por estar en vías de desarrollo son la oferta, y la demanda los desarrollados, como los europeos.”, observó Ñamandú y añadió: “9 de Julio está en un lugar donde se encuentra la ruta 123, que une Goya con Paso de los Libres, y de ahí con Brasil. Luego del narcotráfico y el tráfico de armas, el tercer negocio en el crimen organizado es la trata de personas”.

“En el protocolo de trata se necesita a alguien de confianza o un engaño, y en el caso de los menores, suele haber un familiar o mucha ignorancia, y en el caso de Loan se da. Yo hubiese interrogado a todos los integrantes de la familia, acudiendo a un asistente social para comprender el rol de cada uno y rol psicológico para interrogar”, explicó el consultor y concluyó: “La alerta amarilla de la Interpol significa una solicitud de paradero de alguien. Se activó en 4 días, cuando ya podía estar en Tailandia. Es difícil pensar en cuántas probabilidades hay de que Loan aparezca. La foto de Patricia Bullrich con los jefes de las fuerzas federales es un mensaje a la contraparte”.

por R.N.