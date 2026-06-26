El olivo blanco

Esta ficción china, también producida por la plataforma iQiyi, protagonizada por Chen Zheyuan y Liang Jie y basada en la novela homónima de Jiu Yuexi, narra una historia de amor en medio de la guerra.

Durante una misión periodística en el convulsionado País del Este, Song Ran, reportera de televisión satelital, queda expuesta a una situación de riesgo. Afortunadamente, es rescatada por Li Zan, un ingeniero en explosivos. Entre ambos surge el amor. Sin

embargo, un inesperado atentado interrumpe ese vínculo.

Tras regresar a China, los dos atraviesan difíciles secuelas físicas y emocionales. Li carga con la culpa por la muerte de un amigo, mientras que Song queda envuelta en una polémica. El destino vuelve a cruzarlos y, poco a poco, recuperan el equilibrio.

Juntos plantan las semillas del olivo blanco.

Los miércoles en Caras TV.

Galería de imágenes