La microserie de Wanda y Maxi

El pasado lunes se estrenó la primera ficción en formato vertical de Telefe Studios para todo el ecosistema de Telefe. La serie se podrá ver en todas las redes de @telefe (Instagram, Tiktok, Facebook y YouTube) y también estará disponible después del programa Pasapalabra en el canal.

Esta nueva microserie está protagonizada por Wanda Nara y Maxi López y combina comedia, romance y caos mediático en un formato ágil y contemporáneo.

En la trama, Wanda y Maxi, que se interpretan a sí mismos, aceptan protagonizar una innovadora novela, pero el proyecto da un giro inesperado cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse. Lo que parecía un detalle menor desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo de gran exposición que pone en riesgo la continuidad del proyecto, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad.