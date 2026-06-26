Cuando la ficción encuentra nuevos caminos

CUATRO ESTRELLAS

En una televisión abierta cada vez más dominada por los programas de actualidad, los realities y los formatos de entretenimiento, la ficción parece haberse convertido en una especie en extinción. Mientras el medio busca redefinir su identidad frente al avance del streaming, las historias guionadas encuentran refugio en otras pantallas y llegan al público por caminos impensados.

En ese contexto aparece una propuesta singular: la expansión en la Argentina de iQIYI, la plataforma de origen chino especializada en contenidos asiáticos. Tras su desembarco oficial en 2025, el servicio logró crecer con rapidez hasta superar el millón de usuarios activos, impulsado principalmente por un público joven interesado en narrativas diferentes a las que suelen ofrecer las plataformas occidentales.

A diferencia de los grandes servicios globales, que incorporan títulos asiáticos de manera parcial, iQIYI construye toda su identidad alrededor de esas producciones. Su catálogo reúne dramas coreanos, chinos, japoneses y tailandeses, además de

películas, shows de competencia y minidramas verticales, un formato de consumo breve y dinámico que gana terreno entre las nuevas generaciones. También sobresale por la presencia de historias BL (Boys' Love) y GL (Girls' Love), subgéneros románticos donde los protagonistas son dos muchachos o dos muchachas, que amplían la diversidad de personajes y conflictos sentimentales.

La estrategia para ingresar al mercado local incluyó acuerdos con los canales de aire Elnueve y Net TV, una decisión que permite acercar estas propuestas a espectadores que quizás nunca se animarían a explorar una aplicación especializada. El resultado es una curiosa convivencia entre la grilla tradicional y las nuevas formas de consumo audiovisual.

Uno de los ejemplos es “Espadas y amores”, serie del género fantasy que actualmente emite Net TV. La historia sigue a Wangquan Fugui, criado por la poderosa Alianza Yiqi para convertirse en el arma definitiva contra los demonios. Educado en la obediencia absoluta y aislado del mundo exterior, su destino parece escrito de antemano hasta la llegada de Qing Tong, una araña demoníaca infiltrada en su entorno. A través de ese vínculo, Fugui descubre que la realidad es mucho más compleja que la visión maniquea con la que fue formado. Con una estética cuidada, abundancia de efectos visuales y una narrativa marcada por las emociones, representa una alternativa refrescante.

En una pantalla donde la ficción escasea, quizás no sea la respuesta al futuro, pero sí una prueba de que todavía existen televidentes dispuestos a dejarse seducir por buenas tramas.