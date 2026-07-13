Una familia atrapada en sus secretos

Mientras buena parte de las plataformas apuesta por thrillers cada vez más rebuscados o historias criminales concebidas para sorprender con un giro en cada episodio, la televisión danesa vuelve a demostrar que los conflictos más devastadores siguen ocurriendo puertas adentro. "Secrets", su título internacional, aunque originalmente se llama "Den gode stemning" (“El buen ambiente”), recupera una de las grandes tradiciones del audiovisual escandinavo al explorar los vínculos familiares desde una mirada tan incómoda como profundamente humana.

Kaspar Munk construye un sólido drama de ocho episodios centrado en Eva y Mads, dos hermanos incapaces de vivir separados y, al mismo tiempo, condenados a hacerse daño. Ella heredó el prestigioso estudio de arquitectura de su padre y sostiene una imagen de éxito que se resquebraja a medida que se acumulan las crisis personales y profesionales. Él es un músico frustrado, dominado por las adicciones y por una permanente necesidad de escapar de sí mismo. Ambos viven en el mismo edificio, un espacio que intensifica una convivencia atravesada por la dependencia emocional y la culpa.

Uno de los mayores aciertos de la serie es que evita repartir errores con facilidad. Eva rescata una y otra vez a su hermano mientras alimenta sus propias mentiras. Mads destruye todo cuanto toca, aunque conserva una vulnerabilidad que impide reducirlo al estereotipo del adicto. Esa ambigüedad convierte el vínculo entre ambos en el verdadero corazón del relato y plantea una pregunta incómoda acerca de los límites entre cuidar a alguien y contribuir, sin advertirlo, a su destrucción.

Pilou Asbæk interpreta a Mads con una intensidad contenida que vuelve al personaje imprevisible, entrañable y exasperante a la vez. Iben Hjejle, por su parte, compone una Eva de enorme riqueza emocional. Detrás de una apariencia de eficiencia y control afloran la culpa, el agotamiento y la necesidad desesperada de sostener un equilibrio imposible.

Munk dirige con la sobriedad característica del mejor drama danés. Prescinde del efectismo, privilegia los silencios y las miradas, y encuentra la tensión en los pequeños gestos cotidianos. La puesta en escena acompaña esa búsqueda de realismo sin distraer la atención del conflicto central ni de sus protagonistas.

Inspirada parcialmente en experiencias cercanas a sus autores, la producción también retrata la hipocresía de una burguesía acomodada que protege las apariencias mientras oculta profundas fracturas. Las adicciones nunca aparecen romantizadas y el desenlace abierto evita cualquier resolución complaciente. En lugar de ofrecer respuestas, deja una certeza inquietante. Hay secretos familiares que no desaparecen cuando salen a la luz porque siguen habitando a quienes nunca aprendieron a romper el círculo. ****

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