El posteo de Milei después del partido: "¡Afuera!"

Tras la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 con el triunfo por 2 a 1 ante Inglaterra, el presidente Javier Milei volvió a mostrar en sus redes el costado futbolero que lo caracteriza. En esta ocasión, el mandatario compartió en su cuenta de Instagram una imagen editada de Lionel Messi sacando papelitos al aire, en referencia directa al gesto que el propio Milei utilizó en distintas oportunidades para anunciar el cierre de organismos estatales. La publicación llevó como único texto una palabra: "¡Afuera!".

El montaje reproduce la estética con la que el jefe de Estado ilustró la eliminación de reparticiones públicas durante su campaña, aplicada esta vez al resultado deportivo. La imagen equipara la eliminación del seleccionado inglés del Mundial con el desguace administrativo que Milei promueve desde el inicio de su mandato, en una nueva muestra del cruce entre su discurso político y la euforia futbolera que lo caracteriza cada vez que juega la Selección.

El posteo se suma a otras reacciones que el mandatario tuvo tras el partido disputado en Atlanta. Horas antes, en su cuenta de X, había escrito: "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! LRPMQLRCRMP...", mientras que en diálogo con radios remarcó su "emoción infinita" por la remontada y calificó de "muy injusta" la desventaja inicial tras el gol inglés convertido por Anthony Gordon. Según su relato, el empate de Enzo Fernández con un remate desde afuera del área cambió el desarrollo del partido, y la asistencia de Messi para el segundo gol de Lautaro Martínez terminó de sellar la clasificación.

El mandatario también ponderó especialmente la actuación del capitán albiceleste, de quien dijo que saldó una "materia pendiente" que durante años se le había reclamado con la camiseta de la Selección. Añadió que la superioridad argentina en el complemento fue tan marcada que el resultado le resultó incluso corto, y bromeó con que le sorprendió cómo el equipo rival "se quedó sin nafta" en el tramo final.

Consultado sobre si el triunfo tenía relación con el reclamo de soberanía por Malvinas, Milei pidió no mezclar ambas cuestiones y sostuvo que la recuperación de las islas se lograría con una diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo barato.

La Selección, dirigida por Lionel Scaloni, enfrentará a España el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva York, en busca del bicampeonato y de la cuarta estrella mundial, mientras el cruce entre fútbol y política sigue marcando la agenda de estos días.