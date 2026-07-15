La polémica por la asistencia a Casa Rosada en la previa del partido de la Selección

La previa del partido de la Selección terminó filtrándose, otra vez, en la interna política. Un tuit del titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció ausentismo en la Casa Rosada por el clima futbolero, y la respuesta de Santiago Caputo no tardó en llegar.

Aguiar compartió una foto de los pasillos vacíos de la sede de gobierno y escribió: "Es media mañana y la Casa de Gobierno está vacía, no vino nadie, ni el loro!! Se niegan a otorgar el asueto a los trabajadores pero todos los funcionarios se autolicenciaron". El dirigente sindical fue más allá y acusó a los funcionarios de aprovecharse de una situación que, según planteó, distingue a quienes siempre sostuvieron el funcionamiento del Estado de quienes solo están de paso por la gestión, en una crítica directa a la cúpula de la administración libertaria.

La publicación generó una rápida repercusión y le llegó, casi de inmediato, a Santiago Caputo, uno de los hombres de mayor peso en el entorno de Javier Milei. El asesor presidencial salió a desmentir la versión con una foto propia: se lo veía en su despacho de la Casa Rosada, trabajando, con la camiseta azul de la Selección de 1986, la misma con la que el equipo enfrentó a Inglaterra en el histórico partido de aquel Mundial. Junto a la imagen, Caputo acompañó con un escueto "Qué decís, loko", en tono claramente irónico hacia la denuncia de Aguiar.

Lejos de quedarse callado, Aguiar volvió a la carga con una respuesta filosa: "Tardaste dos horas en ponerte la camiseta e ir a sacarte la foto! Claramente como carrilero no servirías. Igual tranqui, yo hablaba de funcionarios. ¿A vos ya te dieron un cargo?", disparó el sindicalista, redoblando la apuesta y chicaneando a Caputo.

El cruce se dio en medio de la efervescencia por el Mundial 2026 y del particular clima que generan los días de partido en la administración pública, donde la discusión por el asueto para los estatales suele repetirse cada vez que juega la Selección. Desde ATE plantean que esa flexibilidad no llega a los trabajadores de base, mientras que en el Gobierno insisten con la idea de austeridad y presentismo que Milei viene instalando desde el inicio de su gestión.