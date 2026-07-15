TMAP para Karina Milei: Santilli suma poder en la interna libertaria

Ni el envión mundialista alcanza para tapar la interna libertaria. Con la Selección a horas de jugarse una final ante Inglaterra, el Gobierno volvió a mostrar, en paralelo, la tensión de fondo que nunca se resolvió del todo entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el estratega Santiago Caputo: un decreto reorganizó áreas sensibles del Estado y las corrió de la órbita del asesor hacia la del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, con la supervisión directa de la hermana del presidente.

El Decreto 581/2026, publicado en el Boletín Oficial, le sacó al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Geuna, hombre de Caputo, tres áreas que hasta entonces manejaba: el Enacom, que pasó a depender directamente de Santilli, y Arsat y el Correo Argentino, que quedaron bajo la Vicejefatura de Gabinete del Interior, a cargo de Gustavo Coria, mano derecha de "El Colo".

Con ese trasfondo, el reacomodamiento del organigrama funciona como un nuevo capítulo de la puja de fondo entre karinismo y caputismo, la misma que en 2025 ya había dejado un antecedente contundente: el recambio en la cúpula del Ministerio de Justicia. Por ahora, el cambio de áreas no vino acompañado de un cambio de funcionarios: Geuna sigue en su cargo, y también los titulares de Arsat, Correo y Enacom, este último con mandato vigente hasta enero.

En el entorno de Caputo lo presentan como un "acuerdo" y ponen esa continuidad como prueba. Pero fuentes de Balcarce 50 consultadas por LA NACION confirmaron que Santilli sí dispondrá cambios de nombres en las jefaturas de las áreas que recibió, que hoy siguen dirigidas por personas afines a Caputo. "Va a haber cambios en las áreas que están bajo su órbita; es parte del armado de la gestión", señalaron.

El interrogante es hasta dónde llegará ese sacudón. Hay lecturas encontradas dentro del propio oficialismo: mientras algunas terminales caputistas descreen de una avanzada brusca, en el karinismo se ilusionan con que el redireccionamiento de Innovación, Enacom, Arsat y Correo sea apenas el primer paso de un movimiento mayor sobre otras piezas del tablero. Otras voces, en cambio, apuestan a una lectura más moderada: creen que Santilli barrerá con los cuadros que dejó Adorni en esas dependencias, pero respetará los acuerdos previos con el asesor y no tocará a los funcionarios que Caputo colocó en puestos jerárquicos. "El Colo tiene códigos, no viene a romper", resumen.

La posición de Santilli en este tablero no es casual. Su llegada a la Jefatura de Gabinete fue impulsada por Karina Milei, y con ella también por los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, pero contó también con la anuencia de Caputo, que ve en Santilli un equilibrio. Desde su llegada a las filas libertarias, Santilli construyó su lugar con equidistancia entre ambas tribus, un rol que hoy lo obliga a un ejercicio delicado: gestionar áreas que hasta hace días eran del asesor, sin romper con él, pero sin resignar tampoco el respaldo de Karina, clave si mantiene aspiraciones electorales en la provincia de Buenos Aires.