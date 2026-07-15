Cornejo se despegó de Casado con una carta a Francia

El conflicto diplomático entre Mendoza y Francia, desatado por un posteo y declaraciones de la vicegobernadora Hebe Casado sobre la selección francesa, sumó un nuevo capítulo con la carta que el gobernador Alfredo Cornejo le envió al embajador Romain Nadal. En la misiva, entregada por el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla, el mandatario provincial buscó despegarse del episodio, y optó por no mencionar en ningún momento ni a Casado ni a sus dichos, a los que definió genéricamente como "expresiones individuales y de carácter personal".

La entrega se produjo el 14 de julio, durante los festejos por el Día de la Bastilla en la embajada francesa en Buenos Aires. Desde el entorno de Cornejo aclararon que la presencia de Videla en el acto no respondía al escándalo diplomático, sino que ya estaba prevista en la agenda oficial. El gesto, sin embargo, llegó apenas un día después de que el propio Nadal cuestionara al gobernador en una entrevista con Radio Post: "No podría yo entender que el gobierno mendocino no condene la declaración de la vicegobernadora", había dicho el embajador.

En esa misma entrevista, Nadal había calificado los dichos de Casado sobre el equipo galo como un mensaje "claramente racista", que discrimina a los futbolistas por el color de su piel. "Todos esos jugadores son franceses y reivindican su identidad francesa", sostuvo, y remarcó que no identifica esas expresiones ni con la sociedad mendocina ni con la argentina: "Sé que los mendocinos no son racistas y sé que los argentinos no lo son tampoco".

En ese contexto llegó la carta de Cornejo, redactada en un tono protocolar y conciliador. El gobernador felicitó a Francia por su Día Nacional, señaló que la fecha "evoca los valores universales de libertad, igualdad y fraternidad" y afirmó que "el espíritu, la identidad y la historia de Mendoza se encuentran indisolublemente ligados al respeto mutuo y a la hermandad inalterable con el pueblo francés". Sin citar a Casado, remarcó que las expresiones individuales que no reflejan "el respeto universal a la diversidad" no representan "de ninguna manera" el sentir de la comunidad mendocina, ni la política de integración de la provincia, ni la del gobierno que conduce. Cerró la misiva ratificando la disposición de Mendoza a seguir coordinando con la embajada "los canales de trabajo conjuntos".

La carta de Cornejo funcionó como un gesto de distensión diplomática que evitó el choque directo con Casado, con quien compartió fórmula electoral, pero hoy prima la distancia. Casado pretendía ser la sucesión de Cornejo pero este hecho, sumado a las presiones libertarias para acordar un sucesor común, la alejan del círculo rojo en el que están los candidatos.

por R.N.