El video en versión animé del partido de Messi contra Inglaterra

Lionel Messi, Diego Maradona, Enzo Fernández, Lautaro Martinez, Jude Bellingham, Lamine Yamal y el streamer Speed protagonizan un breve video en estilo anime que recrea las principales secuencias del partido que jugo la selección argentina ante el combinado ingles en la semifinal del Mundial 2026. El editado difundido por World Cup AI Anime, en versión de animación japonesa, mantiene las principales características del duelo deportivo, agregándole los condimentos argumentales que han utilizado sagas niponas como Dragon Ball, Caballeros del Zoodiaco y Super-Campeones.

La clasificación de la selección argentina a una nueva final de la Copa del Mundo generó una ola de repercusiones deportivas y mediáticas en todo el planeta luego de la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en el estadio de Atlanta, un encuentro que volvió a agregar un capítulo de enorme carga simbólica a una de las rivalidades más importantes de la historia de los Mundiales. El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró revertir un resultado adverso en los minutos finales y defenderá el título obtenido en Qatar 2022 frente a España, en una definición que también concentra una fuerte carga generacional por el esperado duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

En la versión anime viralizada se puede visualizar los pasajes en el que Argentina encontró dificultades para imponer su juego frente a una Inglaterra intensa y físicamente dominante. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel logró abrir el marcador a los diez minutos del segundo tiempo mediante Anthony Gordon. Con la desventaja, la selección argentina asumió mayores riesgos, adelantó sus líneas y comenzó a generar situaciones de peligro con Lionel Messi como eje futbolístico.

El capitán volvió a ser determinante en el tramo decisivo del encuentro al participar en las dos jugadas que cambiaron el destino de la semifinal y en el que la animación lo relata con la aparición espiritual de Diego Maradona. El 2-1 significó la clasificación a una nueva final mundialista y consolidó la capacidad de la Scaloneta para sobreponerse a escenarios adversos en instancias decisivas.

La victoria también provocó repercusiones en la prensa internacional. Diversos medios europeos destacaron el carácter épico de la remontada argentina, mientras que exfutbolistas ingleses analizaron el desenlace del partido y el peso decisivo que volvió a tener Lionel Messi en un compromiso de máxima exigencia. Entre ellos, Gary Neville insistió en que la influencia del capitán argentino resulta determinante para explicar los éxitos recientes de la selección, declaraciones que alimentaron el debate posterior al encuentro.