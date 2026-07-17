Macri coincidió con Vozinha, el arquero de Cabo Verde, antes de la final

En las últimas horas, Mauricio Macri obtuvo una de las imágenes con más repercusión al encontrarse con el arquero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, uno de los grandes y sorpresivos protagonistas del torneo. El encuentro se produjo en el marco de las actividades institucionales organizadas alrededor de la Copa del Mundo y fue difundido en redes sociales, donde ambos compartieron un intercambio cordial luego de la destacada actuación del conjunto africano en su primera participación mundialista.

La presencia de Macri en el certamen respondió a sus funciones dentro de la Fundación FIFA, organismo creado para desarrollar programas vinculados con la educación, la inclusión social, la salud y el desarrollo comunitario a través del fútbol. El exmandatario argentino integra el directorio de la fundación desde enero de 2020, cuando fue incorporado por el entonces presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Desde ese rol participa de iniciativas de cooperación internacional, programas solidarios y actividades institucionales que la entidad organiza en cada una de las grandes competiciones del calendario futbolístico.

Durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Macri desarrolló una intensa agenda institucional junto a autoridades de la FIFA. Participó de reuniones encabezadas por Infantino, mantuvo encuentros con dirigentes de distintas federaciones nacionales y asistió a actividades vinculadas con los programas sociales que impulsa la Fundación FIFA. También fue visto en distintos encuentros del seleccionado argentino y en varios partidos de las instancias decisivas del torneo, donde compartió espacios con dirigentes deportivos, exfutbolistas y representantes de asociaciones nacionales. Su presencia fue habitual en los palcos protocolares destinados a las autoridades de la FIFA, desde donde siguió buena parte del campeonato.

En ese contexto se produjo su encuentro con Vozinha, nombre con el que es conocido internacionalmente Gilson Manuel Silva Tavares Fernandes, el experimentado arquero que se transformó en una de las grandes revelaciones del Mundial. Macri elogió la histórica participación de Cabo Verde y destacó el rendimiento del guardameta, cuya actuación fue ampliamente reconocida por dirigentes, futbolistas y medios internacionales durante toda la competencia.

Cabo Verde protagonizó una de las campañas más sorprendentes del campeonato. En su primera participación mundialista logró superar la fase de grupos y alcanzar los dieciseisavos de final, donde enfrentó a la selección argentina en un partido que terminó convirtiéndose en uno de los más complejos para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. La Albiceleste terminó imponiéndose por 3-2, pero necesitó un enorme desgaste para quebrar la resistencia africana.