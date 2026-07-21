La frase de Messi al equipo para anunciar que era su último partido: "Olvidémonos de todo"

Los últimos segundos antes de que la selección argentina saliera al campo del MetLife Stadium para disputar la final del Mundial 2026 contra España adquirieron un significado especial después de la derrota por 1-0 que marcó el cierre de la extraordinaria trayectoria de Lionel Messi en los mundiales. Un video registrado en la zona de acceso al campo de juego y difundido horas después por la transmisión oficial comenzó a recorrer las redes sociales y rápidamente se transformó en uno de los documentos más analizados del campeonato.

En las imágenes aparece el capitán argentino rodeado por sus compañeros, intentando transmitir serenidad antes del encuentro más importante del torneo. La arenga fue breve, alejada de los discursos grandilocuentes y fiel al perfil que Messi mantuvo durante toda su carrera. "Tranquilidad, pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Solo juguemos", les dijo a sus compañeros mientras el plantel se preparaba para abandonar el vestuario y dirigirse al túnel de ingreso al estadio. Después de repetir varias veces la palabra "tranquilidad", el capitán cerró el mensaje con una palmada colectiva antes de que los futbolistas emprendieran el camino hacia el césped.

Las imágenes adquirieron otra dimensión una vez consumada la derrota frente a España. En las horas posteriores comenzaron a multiplicarse las interpretaciones sobre el verdadero sentido de aquella frase, especialmente por la referencia de Messi a "olvidarse de todo". Algunos usuarios en redes sociales sostuvieron que esas palabras podían estar vinculadas con alguna situación ocurrida puertas adentro de la concentración o con el fuerte componente emocional que representaba la posibilidad de disputar el último partido mundialista del capitán argentino. Sin embargo, ninguna de esas hipótesis fue respaldada por evidencia ni confirmada por los protagonistas.

A partir de las imágenes se sostuvo que el objetivo principal del capitán fue transmitir calma en un momento de enorme presión. Según esa interpretación, la insistencia en la palabra "tranquilidad" buscaba evitar que el peso emocional de una nueva final mundialista condicionara el rendimiento del equipo desde el comienzo del partido. Sin embargo, Argentina nunca logró desarrollar su mejor versión futbolística frente a una España que dominó gran parte del encuentro y terminó imponiéndose por 1-0 gracias al gol convertido por Ferran Torres durante el tiempo suplementario.

Existía una carga emocional extraordinaria por tratarse de la despedida de Messi de los Mundiales. Otras interpretaciones apuntaron a que simplemente se trataba de una arenga habitual destinada a liberar al grupo de la presión propia de una final. Hasta el momento, ninguna de esas versiones fue confirmada por Lionel Scaloni, por Messi ni por ninguno de los futbolistas argentinos.

Varios periodistas deportivos señalaron que mensajes similares forman parte del lenguaje habitual de los líderes deportivos antes de partidos decisivos y que resulta imposible atribuirles un significado oculto sin testimonios directos de quienes estuvieron presentes en el vestuario. Lo que sí quedó plenamente documentado fue el mensaje que Messi publicó al día siguiente de la final. Allí dejó de lado cualquier especulación y expresó únicamente el dolor por la derrota, el orgullo por haber alcanzado una nueva final mundialista junto a sus compañeros, el agradecimiento a los hinchas argentinos y las felicitaciones a España por la obtención del título.