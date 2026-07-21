Lamine Yamal y el frío saludo con su novia tras la final

Con apenas 19 años, Lamine Yamal alcanzó la cima del fútbol mundial al consagrarse campeón con España en el Mundial 2026, convirtiéndose en el principal símbolo de una generación que confirmó el recambio del seleccionado español. La victoria por 1-0 sobre la Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey representó la consagración internacional de un futbolista que ya había deslumbrado con el Barcelona y que llegaba al torneo con el peso de ser considerado uno de los grandes candidatos a suceder a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como máxima figura del fútbol mundial.

La imagen de la consagración mostró a un Yamal visiblemente emocionado. Después del pitazo final abrazó a sus compañeros, saludó con respeto a Lionel Messi —su gran referente futbolístico desde la infancia— y participó de la entrega de medallas antes de recibir la Copa del Mundo junto al capitán Rodri. Una vez concluida la ceremonia de premiación apareció Inés García Santos, la influencer sevillana de 21 años con quien Yamal mantiene un noviazgo desde hace varios meses y cuya presencia junto al futbolista durante toda la Copa del Mundo había despertado una enorme atención mediática.

Las cámaras la mostraron abrazando al jugador sobre el césped mientras ambos posaban con el trofeo, rodeados por familiares y compañeros de la selección española. Si bien la propia García compartió en sus redes sociales fotografías de la celebración acompañadas por mensajes de orgullo hacia el futbolista, imágenes que rápidamente acumularon millones de visualizaciones y consolidaron públicamente una relación que ambos oficializaron antes del comienzo del Mundial, se pudo observar un video viral en que el delantero trata de manera distante a su pareja y ella se ve visiblemente desconcertada.

El camino de Yamal hasta convertirse en campeón del mundo comenzó mucho antes. Debutó oficialmente con el Barcelona FC en 2023 siendo todavía menor de edad y en poco tiempo rompió una larga lista de récords de precocidad tanto en el club catalán como en la selección española. Su explosión definitiva llegó durante la Eurocopa de 2024, torneo en el que fue una de las grandes figuras del campeonato y contribuyó decisivamente al título obtenido por España. El Mundial 2026 terminó de consolidarlo como uno de los futbolistas más importantes del planeta.

Por otro lado, la vida sentimental de Yamal también ocupó un lugar importante en la prensa internacional durante el último año. Antes de iniciar su actual relación con Inés García, el delantero mantuvo un romance con la cantante argentina Nicki Nicole, una historia que despertó enorme repercusión tanto en España como en el país por tratarse de dos de las figuras jóvenes más populares del deporte y la música. El vínculo comenzó a hacerse público durante el verano europeo del años pasado y ambos oficializaron la relación a través de publicaciones compartidas en redes sociales y apariciones juntos en distintos eventos. La cantante rosarina incluso viajó en varias oportunidades a Barcelona para acompañar al futbolista y fue vista en el estadio durante algunos encuentros del club catalán.

Sin embargo, la relación tuvo una duración relativamente breve. Tras poco más de dos meses de noviazgo oficial —y alrededor de cuatro meses desde que comenzaron a ser vinculados sentimentalmente— ambos pusieron fin a la pareja. La ruptura estuvo rodeada de versiones sobre una supuesta infidelidad que rápidamente fueron desmentidas por el propio Yamal. En declaraciones al programa español D Corazón, el delantero aclaró: "No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos hemos separado". Con esas palabras buscó cerrar definitivamente las especulaciones surgidas en redes sociales y distintos medios europeos.

La obtención de la Copa del Mundo terminó consolidando a Lamine Yamal como el nuevo emblema del fútbol español. El adolescente que hace pocos años recorría los pasillos de La Masia buscando una fotografía con Lionel Messi terminó derrotando al capitán albiceleste en una final mundialista y levantando el trofeo más importante del fútbol. La escena de los festejos tras alzar la Copa del Mundo, antes de cumplir los veinte años, ya lo ubica entre las grandes figuras del deporte internacional que los medios y las redes lo ponen en la mira.