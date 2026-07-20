El agradecimiento de Roberto Navarro a "Chiqui" Tapia, "el verdadero canciller argentino"

Tras la caída de Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España, el periodista Roberto Navarro utilizó su cuenta de X para agradecerle públicamente a Claudio "Chiqui" Tapia. El conductor de El Destape escribió: "Gracias por todo @tapiachiqui, el verdadero canciller argentino!", un posteo que generó repercusión inmediata entre los usuarios de la red social.

El elogio de Navarro no surgió de la nada. El apodo de "canciller" que circula sobre Tapia remite a episodios puntuales en los que la AFA ofició de vía diplomática paralela a la Cancillería oficial, como ocurrió con la liberación del gendarme Nahuel Gallo, que permanecía detenido en Venezuela y recuperó la libertad tras gestiones vinculadas al titular de la AFA. Navarro, identificado con el kirchnerismo, viene saliendo en defensa de Tapia desde hace meses frente a lo que describe como un hostigamiento de medios como TN y LN+.

El respaldo llega, sin embargo, en medio de un escenario judicial que complica al dirigente. Tapia fue procesado por la presunta retención indebida de más de 19.300 millones de pesos en aportes de la seguridad social, con un embargo de 350 millones de pesos y una restricción para salir del país que debió sortear con autorizaciones especiales para viajar al Mundial. A esa causa se suma una investigación del FBI y del Departamento de Justicia de Estados Unidos por movimientos superiores a 300 millones de dólares en cuentas y sociedades radicadas en ese país, vinculados a contratos comerciales de la AFA.

El expediente judicial de Tapia no se agota ahí: también fue denunciado por la presunta reventa de entradas de protocolo que la FIFA entrega a las delegaciones, por facturación con empresas que no podían justificar su capacidad operativa y por el origen de los fondos con los que se habría comprado una mansión en Pilar. En total, Tapia y el tesorero Pablo Toviggino acumulan alrededor de 21 expedientes abiertos, aunque el dirigente insiste en que no está imputado y describe el avance judicial como una campaña mediática en su contra.

En ese contexto, buena parte de la prensa deportiva señaló que la exposición de Tapia durante el Mundial -fotos con anteojos de sol, mensajes épicos y un estilo cada vez más prolijo en redes- funcionó como una estrategia para renovar una imagen golpeada por los escándalos. Una encuesta previa al debut argentino ya marcaba que buena parte de los consultados creía que ni siquiera debía viajar al torneo. El respaldo de Navarro llegó, entonces, en el momento de mayor exposición judicial para el titular de la AFA.