Luis "Toto" Caputo cruzó a un periodista inglés tras la polémica por la bandera de Malvinas

El periodista Piers Morgan es un reconocido presentador televisivo inglés conocido por sus posturas provocadoras y su estilo de entrevista confrontativo. Fue director de dos periódicos importantes y sensacionalistas del Reino Unido, como el News of the World y el Daily Mirror, y condujo el programa de entrevistas Piers Morgan Live en la cadena CNN. Pero su salto a la fama internacional se desarrolló en la televisión estadounidense y británica cuando fue jurado en los programas Britain's Got Talent y America's Got Talent.

Con ese currículum vitae en su haber era esperable que el conductor de Piers Morgan Uncensored, el cual se emite a través de YouTube con miles de reproducciones, se pronuncie sobre el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra y la polémica por la bandera de reclamo sobre las Malvinas que la Scaloneta exhibió en la cancha minutos después de finalizado el partido. "Unos idiotas sin clase. Espero que España les dé una paliza en la final igual que nosotros les dimos una en la Guerra de las Malvinas", soltó Morgan en su cuenta de X.

La publicación del británico adjuntó la imagen de Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y otros futbolistas argentinos con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" escrita en una improvisada bandera blanca, una manifestación que acrecentó pedidos para que la organización del Mundial investigue una posible infracción a las normas que prohíben los mensajes políticos. En el ámbito deportivo, Morgan mantiene una relación cercana con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo y se posiciona como uno de los principales espadachines en favor del ex delantero del Real Madrid en el histórico debate con el capitán de la Selección argentina.

Sin embargo, curiosamente, las declaraciones picantes de Piers Morgan tuvieron su respuesta por parte del gobierno nacional. Reposteando el tuit del comunicador, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, contestó: "Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido".

El de Morgan no fue el único tuit que se refirió al debate sobre la bandera con referencia a Malvinas y en el que se incluyó a parte de la administración de Javier Milei. La encargada de encender la mecha política fue la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que antes del partido entre Argentina-Inglaterra utilizó sus redes sociales para rechazar de cuajo la idea de que el enfrentamiento fuera un simple espectáculo de fútbol, vinculándolo de forma directa con la causa del archipiélago y la identidad nacional.

"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!", destacó en el posteo la vice.

Cuando los dirigidos por Lionel Scaloni consiguieron revertir el marcador adverso en el Mercedes-Benz Stadium gracias a ajustes tácticos, logrando un 2 a 1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, la Selección argentina desplegó la bandera y la misma Villarruel halagó la acción en su cuenta de X. "¡Las Malvinas son argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón", mensajeó la presidenta del Senado.

Curiosamente, por su parte, el presidente Javier Milei celebró la victoria del conjunto albiceleste pero se desmarcó de la controversia del caso de la bandera, en favor de la diplomacia internacional. De paso, en las mismas declaraciones radiales concedidas a Radio Mitre, el mandatario libertario aprovechó para disparar contra la postura de la vicepresidenta sosteniendo que no había que caer en "eslóganes berretas, populistas y nacionalistas rancios".