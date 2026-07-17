El duro cruce entre Myriam Bregman y el Gordo Dan: "Sos más bobo de lo que pensaba"

La diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, protagonizó un fuerte cruce en X con el influencer libertario Daniel "Gordo Dan" Parisini, luego de que la legisladora saliera a repudiar una serie de expresiones racistas y xenófobas contra jugadores del Mundial 2026, entre ellos el francés Kylian Mbappé.

Todo empezó a partir de una nota periodística que señalaba a un grupo de influencers y funcionarios cercanos al oficialismo por difundir comentarios discriminatorios durante el torneo. Bregman retomó esa denuncia y disparó: "Son una escoria humana y se expresan como tales. Racistas, machistas, xenófobos. Lo único que no podemos permitir es que esto se naturalice". Y agregó: "Ellos llaman 'batalla cultural' a su pensamiento inmundo. Nosotros llamamos principios elementales a la obligación de repudiar con todas nuestras fuerzas estas expresiones".

La respuesta de Dan no tardó en llegar. El influencer, uno de los mencionados en la nota original, le respondió a la diputada con una serie de comentarios sobre el islam vinculados a la pedofilia y la violencia de género, y le recordó su voto en contra de la prisión efectiva para violadores en 2016. Cerró su mensaje con un irónico "saludos a Palestina".

Lejos de bajar el tono, Bregman redobló la apuesta con una respuesta breve y filosa: "Sos más bobo de lo que pensaba". El posteo, que en pocas horas acumuló más de 300 comentarios y 150 mil interacciones, reavivó el cruce.

Dan volvió a contestar, esta vez apuntando contra la coherencia de la diputada: sostuvo que, mientras ella podía "pensar en libertad", él prefería "reflexionar" sobre si "la ley sharia" tendría "sus razones para existir", en referencia al reclamo de Bregman por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT en países de mayoría musulmana.

El entredicho, que rápidamente se convirtió en tendencia en la red social, sumó nuevos protagonistas: la diputada libertaria Lilia Lemoine también salió a cruzar a Bregman y la acusó de defender "lo más aberrante", en la misma línea que había planteado el influencer.

La polémica se da en el marco de una seguidilla de mensajes discriminatorios que circularon durante el Mundial contra distintos futbolistas, entre ellos Mbappé y Vinícius Júnior, que también motivaron repudios de organismos internacionales y funcionarios de otros países.