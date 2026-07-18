"Chiqui" se lava: el blanqueo de imagen de Tapia

Nadie en Argentina debería estar más feliz que Claudio “Chiqui” Tapia con el buen desempeño de la Selección. Es que el presidente de AFA llegó al Mundial con serios problemas en la Justicia. Hasta tenía inconvenientes para salir del país. Y sin embargo, el éxito de la Scaloneta lo sacó del ostracismo: ahora se muestra en redes como un personaje victorioso. Un operativo blanqueo a la sombra del buen desempeño albiceleste.

Abrazado al Dibu Martínez, haciendo un asado para el equipo o llevando la pelota del partido con traje y lentes de sol, el dirigente se muestra activo en redes y se llena de comentario de aliento.

Hubo una escena que dio vuelta al mundo y fue tras la semifinal con Inglaterra. Leo Messi daba una nota cuando él lo interrumpió: “Leo, mirá”, le dijo divertido, mientras otra persona simulaba secarle la nuca, emulando aquella secuencia que despertó tantas críticas. Se burla hasta de las polémicas que generó.

Intocable. Mientras él se divierte, la Justicia le trae buenas noticias. La Cámara de Casación decidió volver a revisar qué juez debe investigar la causa por la compra y remodelación de la mansión de Pilar ligada a él y a su tesorero, Pablo Toviggino. Los acusados confían en que si recae en la justicia federal de Campana, no habrá mayores riesgos para su futuro.

Desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al ministerio de Justicia, las malas noticias se fueron esfumando. El expediente que lo complicaba no avanza al mismo ritmo. Y si llega a tener algún contratiempo a esta altura, podría ser más por los descubrimientos que produzca el FBI, que investiga el presunto desvío de 260 millones de dólares de AFA a través de sociedades en Miami, que por los contratiempos que le generen los tribunales nacionales.

El exitoso proceso de la Scaloneta lo blindó. En el fútbol local, son muy pocos los presidentes de clubes que se atreverían a discutirle sus decisiones, a pesar de que el desmanejo de dinero significa una mala noticia para sus equipos.

Tapia confía en que el mal trago ya pasó. El tiempo en el que estuvo en el ojo del huracán y debió recluirse quedó sepultado bajo las nuevas hazañas del conjunto de Messi. Ahora actúa frente a cámara para celebrar los resultados de la Selección y recibe el cariño de muchos argentinos. Donde antes florecían los insultos, hoy aparecen halagos. El “Chiqui” ya ganó.