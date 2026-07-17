Milei juega solo: oposición desierta

Falta menos de un año para que se cierren las listas de candidatos para las elecciones nacionales y la única certeza que hay en el círculo rojo es que, por ahora, el único candidato competitivo anotado en esa carrera es Javier Milei. “Oposición desierta: Milei juega solo” es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana.

Juan Luis González, autor de “El loco” y “Las fuerzas del cielo” cuenta las estrategias del gobierno para optimizar la gran oportunidad que les ofrece la desertización de la oposición. Como las presiones de Karina a los gobernadores para que voten la suspención de las PASO si no quieren más recortes de transferencias, y la amenaza de sumar listas libertarias en las elecciones provinciales.

Mientras tanto, ningún candidato certero se perfila en el horizonte opositor. Te contamos escenas del insalvable enfrentamiento entre Cristina y Kicillof y las ambiciones, no muy realistas, de Massa.

Desmadrado el PRO, solo queda la aparición de un candidato “tapado”. Aprendimos que después de la irrupción de Milei, todo es posible. ¿Será el pastor-showman evangelista Dante Gebel, listo para llenar dos estadios de River Plate antes de fin de año? ¿El ex presidente de River Jorge Brito, que pasó de coquetear con la idea de ir hacia una interna por dentro del peronismo a convencerse de que el mejor camino sería ir por afuera? Como el fútbol, la política en Argentina está hecha de sorpresas.

También en la portada de esta semana, Insaurralde-Nápoli, los lazos transversales que reunieron en una foto mundialista al ex indentende peronista y el banquero libertario. El lavado de imagen del Chiqui Tapia y los riesgos de hacer terapia con un chat de inteligencia artificial como psicólogo.