Agustín Marini, el empresario que apostó a la grieta

Empezó a estudiar derecho y abandonó, tiene aspecto de galán de cine y una mujer modelo e influencer, Angie Landaburu, que lo pasea por los ambientes de moda, entre Buenos Aires y Punta del Este. A los treinta años ostenta un portfolio de empresas polirrubro pero, lo que le dio visibilidad pública fue convertirse en el zar del streaming a dos aguas: opositor y oficialista, con Blender y Carajo.

“Augusto Marini: El empresario que apostó a la grieta” es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana. Pero ¿quién es el hombre que se asoció con el Gordo Dan, puede compartir mesa con Santiago Caputo y tomarse un café con Máximo Kirchner? Te contamos sus orígenes, cómo fue que decidió sumarle medios a su grupo de empresas y lo que le respondió al periodista de nuestra revista, Rodis Recalt, sobre el vínculo que lo une al poderoso clan misionero de los Rovira. El retrato de un empresario que potencia el perfil de bon vivant y construye dos mansiones en Barrio Parque mientras mete los pies en el barro de la polémica.

También en la portada de esta semana, Ignacio Devitt, el vicejefe de Santilli que sobrevivió al Adornigate y es el arma secreta de Karina Milei. Y dos temas que preocupan a muchos: cómo reinventarse en la pulseada que se viene en el mundo del trabajo con la inteligencia Artificial. Y los nuevos fármacos contra el sobrepeso.