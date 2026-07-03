Insaurralde hoy: crisis pública y privada

La difusión de los videos en los que Jesica Cirio aparece mostrando fajos de dólares en lo que sería el vestidor de su ex marido, Martín Insaurralde, volvió a poner en el centro de la escena la investigación por su presunto enriquecimiento ilícito. A casi tres años del escándalo del viaje en yate por el Mediterráneo con la modelo Sofía Clérici, el ex jefe de Gabinete bonaerense sigue cargando con el costo de un caso que terminó por clausurar sus aspiraciones políticas: a un lado y al otro del peronismo, es la mancha venenosa. “Crisis pública y privada: Insaurralde hoy” es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana.

Reparte sus días entre su casa de Banfield y una oficina en Tribunales que le facilita Mauricio D'Alessandro para reunirse con sus defensores. Enfrenta reclamos familiares de sus hijos y mantiene una relación intermitente con Clérici, sin rencores. Te contamos el rol de su amigo Fernando Burlando, que paradójicamente es el abogado de Cirio. Y la ayudita de otro influyente, Daniel Angelici .

En otro orden de cosas el Mundial vuelve a la portada con una nota que analiza el fenómeno de los jugadores mayores que se destacan en la Copa 2026: la hora de los veteranos.

Además, un fenómeno que crece; el de la ópera trans, con nuevas grandes voces líricas. Y la moda saludable que multiplica los clubes de bienestar, un nuevo concepto que potencia el cuidado del cuerpo y la mente.