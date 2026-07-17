Sheinbaum dejó ver entre risas el rechazo a Argentina en la prensa mexicana

Claudia Sheinbaum volvió a protagonizar un momento viral en sus conferencias matutinas. Consultada por una periodista sobre quién ganará la final del Mundial entre Argentina y España, la presidenta mexicana se negó a dar un pronóstico y, en cambio, giró la pregunta hacia la sala de prensa: quiso saber a quién apoyaban los propios periodistas presentes en la "Mañanera del Pueblo".

La respuesta llegó casi a coro: la gran mayoría levantó la mano por España. Sheinbaum, entonces, repreguntó por quienes no habían votado con el resto, y ahí apareció la sorpresa: apenas una persona alzó tímidamente la mano por Argentina. Cuando la mandataria volvió a insistir sobre las preferencias del resto de los presentes, se escuchó, entre risas, un grito aislado: "¡Pumas!". Sheinbaum, hincha declarada del club universitario y egresada de la UNAM, celebró con una sonrisa amplia el comentario, en una escena que los medios mexicanos replicaron de inmediato como uno de los momentos más comentados de la conferencia.

No es la primera vez que la presidenta somete a sondeo a la prensa acreditada durante el Mundial. Días atrás, antes de las semifinales, ya había preguntado "a quién le van" con la promesa de entregar un balón oficial del torneo a quienes acertaran los resultados, en una dinámica que sostiene desde el arranque de la competencia el 11 de junio. En esa ocasión, cuando indagó específicamente por Argentina, la respuesta de la sala fue un contundente "nadie", salvo por un solo periodista que levantó la mano y que, según contó la propia Sheinbaum entre risas, "todos lo voltean a ver".

El gesto, liviano en apariencia, no está exento de trasfondo político. La rivalidad entre hinchadas mexicana y argentina se recalentó durante todo el Mundial, alimentada por episodios que excedieron lo futbolístico. El más resonante involucró al periodista argentino Eduardo Feinmann, que tras la eliminación de México llegó a decir que "detesta" a los mexicanos, generando una respuesta pública de Sheinbaum, que calificó el episodio de "indignante" y responsabilizó a sectores de la derecha argentina e internacional de hacer campaña en contra de su país. Aunque el propio Feinmann aclaró que eso no era cierto y que la rivalidad es puramente futbolera.

por R.N.