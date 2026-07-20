Robaron en la casa de Wanda Nara en Milán mientras ella miraba la final

Mientras el mundo tenía los ojos puestos en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Wanda Nara atravesó uno de los momentos personales más dramáticos. La empresaria y conductora denunció en sus redes que tres delincuentes ingresaron a su casa de campo ubicada en las afueras de Milán mientras ella se encontraba en Estados Unidos cumpliendo compromisos comerciales vinculados a la Copa del Mundo.

El episodio ocurrió durante el desarrollo del encuentro deportivo y obligó a la modelo a abandonar el estadio antes de que concluyera la ceremonia de premiación para organizar su regreso de urgencia a Italia. Según relató la presentadora de Bake Off Famosos Argentina a través de sus redes sociales, los delincuentes irrumpieron en la propiedad mientras en el interior permanecían sus cinco hijos, su madre Nora Colosimo y varios empleados domésticos.

De acuerdo con la reconstrucción inicial de los investigadores italianos, tres asaltantes ingresaron armados, redujeron a quienes estaban en la vivienda y los obligaron a permanecer encerrados en uno de los baños mientras recorrían la residencia en busca de dinero, joyas, relojes y objetos de valor. Una vez que tuvieron controlada la situación, revisaron especialmente la habitación principal de la empresaria y permanecieron varios minutos dentro del inmueble antes de escapar.

La propia conductora fue quien dio a conocer el episodio cuando todavía se desarrollaba la entrega de medallas de la final del Mundial. "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán", escribió en sus redes sociales. En el mismo mensaje llevó tranquilidad sobre el estado de su familia, aunque reconoció el fuerte impacto emocional que provocó el hecho. "Mis hijos están bien a pesar del gran susto", expresó, antes de agradecer el trabajo de la policía italiana, que permaneció custodiando la vivienda durante las horas posteriores al asalto.

Posteriormente brindó más detalles sobre lo ocurrido y reveló que la situación fue especialmente traumática para los menores. Según explicó, los delincuentes obligaron a toda la familia a permanecer encerrada mientras registraban la casa y escaparon llevándose documentación personal de todos los integrantes del grupo familiar, además de otros efectos de valor cuyo monto todavía no fue informado oficialmente por las autoridades. La necesidad de recuperar esa documentación fue una de las razones por las cuales decidió regresar inmediatamente a Italia.

La modelo e influencer había viajado a Estados Unidos para realizar contenidos digitales y publicaciones compartiendo distintos momentos desde el estadio a través de sus redes sociales, donde mostró imágenes del ambiente previo al partido y del ingreso al MetLife Stadium. Pero, tras conocerse el robo, Nara confirmó que emprendía el regreso acompañada por su exesposo Maxi López, padre de tres de sus hijos, quien también decidió viajar de inmediato para asistir a la familia y colaborar con los trámites derivados del episodio.

En declaraciones publicas, ambos señalaron que la prioridad era contener a los chicos, prestar declaración ante las autoridades italianas y gestionar la reposición de la documentación sustraída durante el asalto. La investigación quedó en manos de la policía local, que trabajó realizando peritajes dentro de la propiedad, relevando cámaras de seguridad del barrio y buscando reconstruir el recorrido realizado por los delincuentes antes y después del robo. Hasta el momento, las autoridades no informaron detenciones, mientras continúan analizando registros de videovigilancia y otras pruebas recolectadas en el lugar para establecer cómo lograron acceder a la vivienda y si contaban con información previa sobre la ausencia de la propietaria.

por R.N.