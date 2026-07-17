El récord de posteos de "Chiqui" Tapia para oxigenar su imagen con la Selección

"Con mucha ilusión, partimos rumbo a New Jersey enfocados en una nueva final. Sabemos que contamos con el aliento de más de 45 millones de argentinos. Vamos por todo", posteó Claudio "Chiqui" Tapia desde su cuenta de X. En las redes sociales junto al mensaje, el presidente de la AFA compartió un retrato suyo con un look de gafas oscuras y saco claro subiendo al avión que lo llevara a la final de la Copa del Mundo FIFA 2026 en la que se enfrentara la selección argentina contra su par de España.

Desde que comenzó el Mundial, el Chiqui Tapia tuvo un fuerte incremento de sus actividades en sus redes sociales que, a medida que el plantel dirigido por Lionel Scaloni superaba las fases de eliminatorias, se mostraba con un estilo más glamoroso y sofisticado. Un fuerte contraste con las postales que tuvo meses atrás en Buenos Aires, en medio de los escándalos que la Justicia investiga por presuntos manejos irregulares en la entidad deportiva.

Hace unas semana, tras la clasificación de la Selección capitaneada por Lionel Messi a las semifinales, el titular de la AFA publicó un breve y curioso video en sus redes sociales que rápidamente se viralizó. Sonriendo a cámara y con un clima de relajación luego de la dramática victoria sobre el conjunto suizo, pronunció la frase: "Qué hermoso día, ¿verdad? Cómo brilla el sol", una línea que para buena parte del público argentino resulta inmediatamente reconocible por pertenecer a una de las escenas más recordadas de la película "Extermineitors IV: Como hermanos gemelos", protagonizada por Guillermo Francella.

La expresión, utilizada por el personaje interpretado por Francella con tono irónico y despreocupado frente a situaciones absurdas, terminó convirtiéndose durante años en uno de los memes más difundidos de la cultura popular argentina y suele reaparecer en redes sociales para celebrar victorias deportivas o relativizar momentos de tensión. Incluso, la frase ya había sido utilizada días antes por el embajador de Noruega en la Argentina, Halvor Sætre, quien, luego del triunfo del seleccionado vikingo sobre Brasil, publicó exactamente la misma expresión.

Días después, musicalizado con el clásico tango "Por una cabeza" de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, Tapia compartió un video despidiéndose de su estadía en Kansas City con una parrillada y mencionando unas sentidas palabras. Esta vez vestido de ropa deportiva y sus clásicas gafas oscuras, señaló: "Primer objetivo cumplido, cuarenta y cinco días en Kansas. Vamos a preparar el asado, el último de Kansas, para los campeones del mundo. Arranca lo mejor".

Probablemente, el cierre del periplo hasta el momento fue su curiosa aparición en medio de una entrevista a Lionel Messi, nuevamente con gafas oscuras y una pelota oficial en mano, en la que señaló al astro rosarino que un asistente le estaba secando la nuca. Ante lo insólito de la secuencia y la sorpresa del reportero, el capitán de la Scaloneta sonrió sorprendido y continuó con el dialogo televisado.

Mientras tanto, las novedades en Buenos Aires no son tan agradables para el dirigente. La situación judicial continúa avanzando y la causa principal que involucra lo involucra junto al tesorero Pablo Toviggino, que gira en torno a una presunta apropiación indebida de tributos vinculados con obligaciones fiscales de la AFA, sigue en marcha. La investigación judicial, impulsada por ARCA, tendría un monto superior a los 19.000 millones de pesos.

En el proceso, el juez Diego Amarante procesó a Tapia, Toviggino y otros integrantes de la conducción de la AFA por los presuntos delitos de apropiación indebida de tributos agravada y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada. Como parte de esa resolución también dispuso embargos por 350 millones de pesos para los implicados. A fines de junio, casi comenzado el Mundial, la Cámara confirmó el procesamiento de Toviggino y dejó firme la situación procesal de Tapia y de la propia AFA.

El tribunal mantuvo la imputación respecto de ambos dirigentes por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones, aunque revocó por prematuros los procesamientos de otros dirigentes, entre ellos Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, al entender que respecto de ellos la investigación debía profundizarse antes de adoptar una decisión definitiva. Con esta resolución, el expediente quedó más cerca de la etapa de juicio oral.

Pese al avance del expediente, Tapia obtuvo autorizaciones judiciales específicas para acompañar a la delegación argentina durante el Mundial 2026. La restricción de salida del país no implicó una prohibición absoluta de viajar al exterior, sino la obligación de solicitar autorización previa cada vez que deba abandonar la Argentina, criterio que la Justicia mantuvo al considerar que garantiza su sometimiento al proceso sin impedir el cumplimiento de sus funciones institucionales como máxima autoridad del fútbol argentino.