El inglés Piers Morgan la sigue contra la Scaloneta: "Nunca tan feliz"

La dramática final entre el seleccionado argentino y su par español de Copa del Mundo FIFA 2026 disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey dio mucha tela para cortar en los medios y las redes sociales. Los noventa minutos reglamentarios transcurrieron con un desarrollo de enorme intensidad física y táctica, donde España administró la pelota y dominó territorialmente el partido mientras que Argentina apostó a las transiciones rápidas y buscó aprovechar la velocidad de sus delanteros, pero generó muy pocas ocasiones claras de gol. En el segundo tiempo del suplementario, apareció Ferran Torres, quien había ingresado desde el banco de suplentes, para conectar la pelota y vencer a Emiliano Martínez con una definición que terminó decretando el único gol de la final y el segundo campeonato mundial de la historia para La Roja.

Ante ese resultado y los posteriores disturbios que las cámaras registraron entre jugadores argentinos y españoles, en sus redes sociales, el periodista ingles Piers Morgan volvió a referirse sobre la conducta y la postura del conjunto albiceleste de manera descalificadora. "Comportamiento repugnante de los argentinos al final, especialmente de Paredes. Unos matones violentos y despreciables, una vergüenza para el fútbol. Nunca me había alegrado tanto de ver perder a un equipo", sostuvo el comunicador en su cuenta de X. En el mensaje, se adjuntó una imagen protagonizado por el mediocampista albiceleste contra los jugadores Eric García, Gavi y Rodri.

Los señalamientos de Morgan contra la selección argentina vienen siendo una constante desde que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni eliminó en semifinales al plantel ingles. Lo curioso es que tanto en ese momento de la eliminación como en este tuit sobre el partido final del Mundial, el ministro de Economía, Luis Caputo cruzó al periodista británico compartiendo sus posteos en X. "Estuviste lloriqueando y quejándote como una criatura malcriada los últimos 4 días solo para decir hoy que estás exultante porque un equipo, que ni siquiera jugaba contra el tuyo, perdió un partido. Al menos demostrá un poco de dignidad y dejá de avergonzar a tus compatriotas británicos hablando de “tener clase”…", disparó el funcionario argentino.

Inevitablemente, este nuevo cruce entre el titular de la cartera económica del gobierno de Javier Milei y el ex editor del Daily Mirror hace referencia a los tuits anteriores entre ambos. Tras la derrota de los Tres Leones ante los capitaneados por Lionel Messi, el conductor de Piers Morgan Uncensored se pronunció sobre la polémica por la bandera de reclamo sobre las Malvinas que la Scaloneta exhibió en la cancha minutos después de finalizado el partido. "Unos idiotas sin clase. Espero que España les dé una paliza en la final igual que nosotros les dimos una en la Guerra de las Malvinas", soltó Morgan en su cuenta de X.

La publicación del británico adjuntó la imagen de Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y otros futbolistas argentinos con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" escrita en una improvisada bandera blanca, una manifestación que acrecentó pedidos para que la organización del Mundial investigue una posible infracción a las normas que prohíben los mensajes políticos. En ese momento, casi inmediatamente, las declaraciones picantes de Piers Morgan tuvieron su respuesta por parte del ministro de Economía. Luis "Toto" Caputo, contestó: "Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido".

En el ámbito deportivo, Piers Morgan mantiene una relación cercana con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo y se posiciona como uno de los principales espadachines en favor del ex delantero del Real Madrid en el histórico debate sobre el mejor futbolista del planeta contra Lionel Messi. Reconocido por sus posturas provocadoras y su estilo de entrevista confrontativo , el ex conductor del programa Piers Morgan Live de la cadena CNN y jurado en los programas Britain's Got Talent y America's Got Talent, estableció un clásico en el ida y vuelta de las redes sociales enfrentadose al ministro Luis "Toto" Caputo.