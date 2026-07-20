Quién es el jugador español al que Messi pidió que expulsaran

El nombre de Marc Cucurella se instaló en la conversación de la final del Mundial 2026 por un cruce con Lionel Messi, pero el lateral izquierdo español ya venía de ser una de las piezas más sólidas del campeón. Nacido en 1998 en Alella, cerca de Barcelona, se formó en las inferiores de Espanyol y Barcelona, jugó un partido con el primer equipo culé y construyó su carrera a préstamo en el Eibar, antes de dar el salto a la Premier League con el Brighton y consolidarse en el Chelsea. Este año se confirmó su pase al Real Madrid para la próxima temporada, aunque disputó el Mundial todavía como jugador del conjunto londinense.

En la selección, Cucurella pasó de alternativa a titular indiscutido de la izquierda durante la Eurocopa 2024, donde asistió a Mikel Oyarzabal en el gol que le dio a España el título ante Inglaterra. Ese salto lo instaló como fijo para Luis de la Fuente y en este Mundial repitió el nivel: no fue regateado desde la tercera fecha del grupo y se convirtió en uno de los futbolistas con más ocasiones generadas para la Roja, además de sumar asistencias en el camino a la final.

El episodio con Messi ocurrió en el minuto 90+3 de la definición ante Argentina, luego de que Enzo Fernández fuera expulsado por doble amarilla tras una entrada sobre Pau Cubarsí. Mientras el cuerpo médico español atendía al defensor, Cucurella se acercó a Messi y ambos intercambiaron palabras: el español se tapó la boca al hablar, un gesto que el capitán argentino señaló de inmediato a los árbitros para pedir la expulsión.

El reclamo de Messi se apoyó en una norma nueva de este Mundial, conocida como "Ley Prestianni", aprobada por la IFAB después del insulto racista que Gianluca Prestianni le habría dirigido a Vinícius Júnior en la Champions League de febrero. La regla establece tarjeta roja directa para quien se cubra la boca durante una confrontación con un rival, y ya había sido aplicada contra Miguel Almirón y Piero Hincapié en partidos anteriores del torneo. Sin embargo, el árbitro consideró que no había pruebas de un enfrentamiento agresivo y decidió no sancionar a Cucurella, que terminó el partido en cancha.

La reacción de Messi generó críticas fuera de Argentina. El exfutbolista inglés Lee Dixon calificó de "ridículo" su intento de conseguir la expulsión, Wayne Rooney lo definió como un gesto de "desesperación" y el arquero Joe Hart también cuestionó su actitud. Para Cucurella, en cambio, el episodio quedó como una anécdota más de un Mundial en el que se consolidó como uno de los mejores laterales del planeta.