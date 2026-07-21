Jose Mourinho sobre el premio al mejor jugador: "Messi debió ganar el Balón de Oro"

La consagración de España en el Mundial 2026 contra la selección Argentina, no solo dejó como legado la obtención de la segunda Copa del Mundo de su historia. También abrió uno de los debates futbolísticos más intensos de los últimas horas: la decisión de la FIFA de distinguir a Rodri con el Balón de Oro del Mundial como mejor futbolista del torneo por encima de Lionel Messi, protagonista de una extraordinaria campaña con el equipo albiceleste y figura central del seleccionado que alcanzó nuevamente la final.

Como era de esperarse, la elección fue recibida con opiniones divididas. Para el Grupo de Estudios Técnicos de la FIFA, Rodri representó el futbolista más determinante del campeonato por su capacidad para controlar los partidos desde el mediocampo, ordenar la presión, iniciar cada ataque español y sostener un nivel de regularidad excepcional durante los ocho encuentros disputados por el conjunto dirigido por Luis de la Fuente. Es cierto que las estadísticas respaldaron esa valoración, el volante fue el jugador con mayor porcentaje de precisión en los pases, lideró el torneo en recuperaciones de balón, estuvo entre los futbolistas con más duelos ganados y fue la pieza táctica que permitió que España apenas concediera situaciones de peligro a lo largo del campeonato.

Sin embargo, la decisión generó una inmediata controversia entre periodistas, exfutbolistas y entrenadores. Para numerosos analistas, Lionel Messi había sido el futbolista más decisivo del Mundial. El capitán argentino finalizó el certamen con ocho goles y cuatro asistencias, participó directamente en doce conquistas de la Albiceleste y volvió a asumir el liderazgo futbolístico y emocional de un seleccionado que alcanzó su segunda final mundialista consecutiva. A diferencia de Rodri, cuya influencia se manifestó principalmente en el funcionamiento colectivo y defensivo, Messi volvió a aparecer en los momentos determinantes con goles, asistencias y jugadas decisivas que mantuvieron con vida al equipo de Lionel Scaloni hasta el último partido.

El portugués José Mourinho, el legendario ex Director Técnico del Real Madrid, sostuvo: "Lionel Messi fue el mejor jugador de este Mundial. Estuvo a la altura en los momentos clave, lideró a su equipo durante todo el torneo y demostró, una vez más, por qué es uno de los mejores jugadores que el fútbol haya visto jamás. Los premios individuales deben basarse en el rendimiento individual, no en narrativas u otros factores. Si analizamos las estadísticas, el impacto en los partidos y el rendimiento general, Messi estuvo por delante. Para mí, no hay discusión".

La ex figura del PSG, Barcelona FC y ex líder de la selección sueca reconvertido en corresponsal de este Mundial, Zlatan Ibrahimovic, también se refirió sobre la polémica. "Messi lideró a Argentina durante todo el torneo, rindió al máximo en los momentos clave y, una vez más, fue el jugador al que todos temían. Si eso no fuera suficiente, entonces díganme qué lo es", señaló el ex delantero y cerró: “Parece que los estándares siempre son diferentes cuando se trata de Messi. A todos los demás jugadores se les juzga de una manera, pero con él, de repente, la gente cambia las reglas del juego. Siempre se le critica a Messi. Me alegro por Rodri, pero desde una perspectiva futbolística, no creo que nadie tuviera argumentos más sólidos que Messi”.

También se pronunciaron figuras internacionales. Thierry Henry había señalado antes del torneo que Rodri "entiende el fútbol como pocos jugadores", mientras que Rio Ferdinand sostuvo que el español "controla un partido sin necesidad de tocar la pelota cien veces". En sentido inverso, Alessandro Del Piero y Fabio Capello habían remarcado en distintas oportunidades que Messi continúa siendo el futbolista capaz de modificar cualquier encuentro con una sola acción individual, incluso en el tramo final de su carrera.

La propia prensa europea reflejó esa división. Mientras numerosos análisis destacaron que el rendimiento estadístico de Rodri justificaba plenamente la elección como mejor jugador del Mundial, otros consideraron que la trascendencia de Messi, su influencia ofensiva y el hecho de haber llevado nuevamente a la Argentina hasta la final constituían argumentos suficientes para otorgarle el reconocimiento individual. La discusión quedó inevitablemente atravesada por la despedida internacional de Messi. La final frente a España fue el último partido del rosarino con la camiseta de la Selección argentina. A los 39 años disputó su sexta Copa del Mundo y volvió a liderar a un equipo que estuvo a un solo gol de defender con éxito el título conquistado en Qatar 2022.