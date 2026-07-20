Mundial con IA: las "mujeres algoritmo" de las hinchadas

Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Japón, México, Inglaterra, Croacia, Colombia, Sudáfrica, Países Bajos y Escocia, fueron algunas de las naciones que en redes sociales estuvieron representadas por imágenes hechas por Inteligencia Artificial que elaboraron el estereotipo de distintas espectadoras femeninas siendo captadas por supuestas fandcams de los estadios. Con la llegada del Mundial, varias usuarios de Instagram, TikTok y X subieron registros audiovisuales falsos de supuestas simpatizantes alentando a su selección para que el algoritmo permita visualizar sus cuentas.

Las supuestas hinchas responden a una denominación común fueron diseñadas con estereotipos de belleza normativos y sumamente sexualizado. El portal comunicacional Feminacida, conducido por Mica Arbio Grattone, reportó 20 cuentas con videos con este esquema de estadios de fondo, distintivos de alguna selección clasificada y modelos con rasgos físicos atractivos. "Todo armado por un promedio estadístico basado en lo 'deseable' y puesto a circular como si fueran hinchas reales y cuentas reales con el único objetivo de monetizar", explicó la comunicadora desde su cuenta de Instagram.

Además, Gratonne señaló que si se entra a estos perfiles generados IA se puede encontrar en su descripción enlaces que llevan a plataformas porno de contenido pago. "La IA no creo la hipersexualización de las mujeres pero si permite escalarla, automatizarla y llevarla al limite de lo real", concluyó la periodista y cerró: "Real es el dinero que mueven y el estereotipo que refuerzan".