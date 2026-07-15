Argentina finalista del Mundial: 30 mil hinchas desataron la locura total en el Fan Fest en Palermo

Buenos Aires volvió a ser una fiesta. Más de 30 mil hinchas se reunieron en el Fan Fest de Plaza Seeber, en Palermo, y desataron una euforia total tras la histórica remontada de la Selección argentina, que venció 2 a 1 a Inglaterra y se metió en la final del Mundial. El domingo, la Scaloneta buscará su cuarta estrella frente a España.

El estallido de alegría se vivió sobre Avenida Sarmiento y Avenida Del Libertador, frente al Monumento a los Españoles, donde miles de personas siguieron el partido en una pantalla gigante desde el mediodía. Entre abrazos, banderas y cánticos, la ilusión de una nueva vuelta olímpica de la mano de Lionel Messi se apoderó de la City porteña, que desde temprano empezó a teñirse de celeste y blanco. El operativo incluyó pantallas de gran formato, sonido envolvente y un dispositivo de seguridad reforzado para acompañar a una multitud que no dejó de crecer.

El momento de mayor tensión llegó cuando Inglaterra se puso en ventaja y el silencio se apoderó por unos minutos de la plaza. Pero la reacción del equipo, con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez sobre el final, desató una explosión de júbilo que se replicó calle por calle en distintos puntos de la Ciudad, con bocinazos y banderas colgadas de los balcones.

Desde el inicio de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, ya pasaron más de 235 mil personas por los distintos Fan Fest de la Ciudad. Este miércoles, el operativo de Palermo volvió a ser el epicentro de la celebración albiceleste, con actividades recreativas para grandes y chicos, shows de música en vivo, espacios para sacarse fotos y un amplio patio gastronómico.

Modo Hincha en los barrios

En simultáneo, la propuesta "Modo Hincha", que lleva la emoción del Mundial a distintos puntos de la Ciudad, se desplegó en el Parque Los Andes, en Chacarita, sobre Avenida Dorrego y Avenida Corrientes. Allí, unos 5.000 vecinos delirearon con el triunfo argentino en Atlanta, en una jornada que confirmó el fenómeno colectivo que atraviesa a todos los barrios porteños. La propuesta, pensada para descentralizar los festejos, sumó pantallas, gastronomía y actividades familiares.

Desde la organización remarcaron que el Fan Fest de Plaza Seeber excede la función de espacio para ver los partidos: es una expresión concreta de la visión de Buenos Aires como una ciudad que entiende al deporte como herramienta de encuentro, identidad y desarrollo social. En esa línea, iniciativas como esta consolidan el posicionamiento de la Ciudad de cara a su designación como Capital Mundial del Deporte 2027, con el objetivo de que el deporte se viva también en las plazas y los parques.

La cita con la historia

Con la ilusión de la cuarta estrella cada vez más cerca, la Selección ya piensa en el próximo desafío. El domingo, desde las 16, la Scaloneta enfrentará a España, que en la otra semifinal había sepultado a Francia, en un estadio de Nueva Jersey que promete recibir a miles de argentinos que viajaron para acompañar al equipo, además de buena parte de la colectividad radicada en Estados Unidos.

Mientras tanto, la Ciudad ya proyecta una nueva jornada a pleno en sus espacios públicos, con la esperanza de repetir la escena de este miércoles y festejar, una vez más, la vuelta olímpica.

por R.N.