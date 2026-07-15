Wednesday 15 de July, 2026
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SOCIEDAD | Hoy 18:48

Argentina finalista del Mundial: 30 mil hinchas desataron la locura total en el Fan Fest en Palermo

Con la magia de Messi y una remontada histórica, la Scaloneta eliminó a Inglaterra y va por su cuarta estrella ante España, el domingo en Nueva Jersey.

Hinchas | Foto:CEDOC
Hinchas | Foto:CEDOC

Buenos Aires volvió a ser una fiesta. Más de 30 mil hinchas se reunieron en el Fan Fest de Plaza Seeber, en Palermo, y desataron una euforia total tras la histórica remontada de la Selección argentina, que venció 2 a 1 a Inglaterra y se metió en la final del Mundial. El domingo, la Scaloneta buscará su cuarta estrella frente a España.

El estallido de alegría se vivió sobre Avenida Sarmiento y Avenida Del Libertador, frente al Monumento a los Españoles, donde miles de personas siguieron el partido en una pantalla gigante desde el mediodía. Entre abrazos, banderas y cánticos, la ilusión de una nueva vuelta olímpica de la mano de Lionel Messi se apoderó de la City porteña, que desde temprano empezó a teñirse de celeste y blanco. El operativo incluyó pantallas de gran formato, sonido envolvente y un dispositivo de seguridad reforzado para acompañar a una multitud que no dejó de crecer.

Fan Fest

El momento de mayor tensión llegó cuando Inglaterra se puso en ventaja y el silencio se apoderó por unos minutos de la plaza. Pero la reacción del equipo, con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez sobre el final, desató una explosión de júbilo que se replicó calle por calle en distintos puntos de la Ciudad, con bocinazos y banderas colgadas de los balcones.

Desde el inicio de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, ya pasaron más de 235 mil personas por los distintos Fan Fest de la Ciudad. Este miércoles, el operativo de Palermo volvió a ser el epicentro de la celebración albiceleste, con actividades recreativas para grandes y chicos, shows de música en vivo, espacios para sacarse fotos y un amplio patio gastronómico.

Modo Hincha en los barrios

En simultáneo, la propuesta "Modo Hincha", que lleva la emoción del Mundial a distintos puntos de la Ciudad, se desplegó en el Parque Los Andes, en Chacarita, sobre Avenida Dorrego y Avenida Corrientes. Allí, unos 5.000 vecinos delirearon con el triunfo argentino en Atlanta, en una jornada que confirmó el fenómeno colectivo que atraviesa a todos los barrios porteños. La propuesta, pensada para descentralizar los festejos, sumó pantallas, gastronomía y actividades familiares.

Fan Fest

Desde la organización remarcaron que el Fan Fest de Plaza Seeber excede la función de espacio para ver los partidos: es una expresión concreta de la visión de Buenos Aires como una ciudad que entiende al deporte como herramienta de encuentro, identidad y desarrollo social. En esa línea, iniciativas como esta consolidan el posicionamiento de la Ciudad de cara a su designación como Capital Mundial del Deporte 2027, con el objetivo de que el deporte se viva también en las plazas y los parques.

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Con la ilusión de la cuarta estrella cada vez más cerca, la Selección ya piensa en el próximo desafío. El domingo, desde las 16, la Scaloneta enfrentará a España, que en la otra semifinal había sepultado a Francia, en un estadio de Nueva Jersey que promete recibir a miles de argentinos que viajaron para acompañar al equipo, además de buena parte de la colectividad radicada en Estados Unidos.

Mientras tanto, la Ciudad ya proyecta una nueva jornada a pleno en sus espacios públicos, con la esperanza de repetir la escena de este miércoles y festejar, una vez más, la vuelta olímpica.

por R.N.

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