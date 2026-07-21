Ni siquiera Speed, el influencer anti Messi, puede creer que no haya ganado el Balón de Oro

El influencer estadounidense Speed volvió a ser noticia durante la final del Mundial 2026, esta vez no solo por sus habituales burlas hacia los hinchas argentinos sino por una reacción que sorprendió a sus propios seguidores. El creador de contenido, que se perdió el gol de Ferrán Torres a los 105 minutos por estar en otro sector del estadio, regresó a tiempo para reírse de la caída del bicampeón de América: "No lo puedo creer, hermano", repitió varias veces frente a cámara, disfrutando de no tener hinchas argentinos cerca.

Sin embargo, el clima cambió cuando las pantallas del MetLife Stadium mostraron a Lionel Messi llorando tras lo que podría haber sido su despedida definitiva de los Mundiales. Speed, que dedicó buena parte del torneo a apoyar a rivales de la Albiceleste, se llevó las manos a la cara y no pudo ocultar su angustia.

Después, el streamer —fanático confeso de Cristiano Ronaldo— sorprendió con un mensaje elogioso hacia el equipo de Lionel Scaloni: reconoció que Argentina "jugó con el corazón" y que nadie puede quitarle el mérito de haber peleado el título hasta público final, pese a las bajas de Cristian Romero y Lisandro Martínez y la expulsión de Enzo Fernández.

La ironía del festejo español quedó flotando: Messi se despidió sin el título, cediendo el record histórico de goleador mundialista a Kylian Mbappé, y tampoco se llevó el Balón de Oro del certamen, que terminó en manos de Rodri, clave en la consagración de La Roja. Ni el streamer que se rió de los hinchas argentinos durante todo el partido logró disimular que, para muchos, la actuación del capitán merecía otro reconocimiento.