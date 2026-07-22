El clickbait de Coco Sily aceptando la Secretaría de Cultura libertaria

El actor y humorista Coco Sily protagonizó un particular momento en su programa "Código Sily", que conduce de lunes a viernes de 13 a 16 por Pop Radio (FM 101.5), al simular en vivo que había aceptado hacerse cargo de la Secretaría de Cultura de la Nación. El audio, pensado como un ejercicio de clickbait, generó revuelo antes de que se conociera el contexto completo.

En el primer fragmento que circuló, Sily anunció con tono serio: "Voy a aceptar la Secretaría de Cultura de Nación. Yo no lo dije al aire, no tuve por qué contarlo (…) tenía que ver con cuestión privada". Y agregó que decidió hacerlo público porque "hay un montón de periodistas que me están llamando porque ya se filtró".

El conductor inventó que había hablado con el Presidente: "Yo he sido muy crítico de Javier Milei, y de su hermana, que también me llamó. Y para ellos, más allá de mi crítica, nunca tuvieron nada personal conmigo y me dijeron que les parecía que estaba bien que yo pudiera aportar". Y sumó: "Yo siento que puedo aportar (…) yo estoy antigrieta, no me va más la grieta, entonces me parece que es una buena actitud que alguien que haya sido crítico hoy pueda tener un cargo de secretario de cultura".

Ante la sorpresa de su compañera de programa, Sily se mostró tajante: "Yo no tengo por qué darle una explicación a vos, primero (…) tengo más de 60 años y no necesito que vos me digas lo que me estás diciendo para yo tomar una decisión personal". Y cerró, entre risas de tensión actuada: "Chequeá y medio está la puerta (…) por respeto a mis colegas lo estoy haciendo. Entonces no tengo que darle explicaciones a nadie y sé que lo voy a hacer bien".

Sin embargo, un segundo recorfe publicado por la producción reveló que todo el segmento fue armado como un experimento sobre los títulos sensacionalistas. En ese fragmento se escucha la propuesta original: "¿Y si hacemos un recorte para redes que sea un clickbait?". A modo de ejemplo, tiraron frases como "el extraño ritual de la mujer de Coco Sily con su físico" o "Susana Giménez, ¿al borde de la muerte?", en referencia a una cirugía de hernia de disco de la diva. Finalmente, optaron por un título con costado político: "Por ahí podemos hacer un título más político… voy a aceptar la Secretaría de Cultura de Nación".