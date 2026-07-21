La reaparición de José Luis Espert en el Mundial

El fervor futbolístico que despierta la Selección Argentina con motivo de su participación en el Mundial 2026 ha servido de escenario para el sutil intento de reaparición pública del economista y exdirigente político José Luis Espert. Tras meses de un marcado ostracismo mediático y digital, el ex diputado utilizó sus redes sociales, puntualmente su cuenta oficial en la plataforma X, para enviar un mensaje de aliento al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

"Qué viaje increíble nos regalaste, Leo. Décadas de espera y nos hiciste protagonistas de la era más gloriosa de nuestra historia futbolera. Messi rompió todos los límites, defender el título hasta el final fue el regalo extra a un pueblo que te ama. ¡Orgullo total!", tuiteo Espert en su cuenta personal de X. No obstante, el posteo, lejos de mimetizarse con el clima de festejo popular, reavivó de forma inmediata las feroces críticas de los usuarios, quienes no tardaron en "desempolvar" archivos de su pasado y recordarle su delicada situación procesal.

La publicación del economista, realizada en el marco de la principal instancia decisiva del certamen, apeló a la euforia deportiva para conectar con sus seguidores. Sin embargo, hubo un antecedente en el partido de semifinal entre Argentina e Inglaterra. En ese momento, tras el triunfo de la Scaloneta sobre el conjunto ingles, Espert mensajeó: "Un triunfo espectacular. 40 años después, otro 2 a 1 a Inglaterra, ahora para llegar a la final del Mundial y defender el titulo 2022. Messi de otro planeta. Vamos Argentina", posteó.

Más allá del Mundial y la alegría del ex legislador de LLA, todavía continua el proceso judicial que involucra al mismo Espert con el empresario Federico "Fred" Machado, preso en Estados Unidos por estafa y lavado de activos. La investigación penal contra el economista cobró un impulso definitivo en los tribunales federales.

La causa radica en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro. Asimismo, existen derivaciones del expediente original que se tramitaron ante los tribunales de Comodoro Py, bajo el control del Juzgado Federal N° 12 a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi y la Fiscalía Federal N° 1 de Alejandra Mangano, centradas en el presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2019.

La acusación formal del fiscal Domínguez sostiene que Espert formó parte de una maniobra de lavado de activos provenientes de una organización criminal transnacional liderada por Machado. El núcleo del delito gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares que el economista recibió en febrero de 2020 desde el fideicomiso estadounidense Aircraft Guarantee Corp , una estructura ligada al empresario rionegrino investigado, aunque se determinó que los dólares que ingresaron a la cuenta de Espert (en el Morgan Stanley) fueron transferidos desde la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc.

Según el dictamen fiscal, para blanquear esos fondos, Espert utilizó el dinero en operaciones que incluyeron la adquisición de un vehículo BMW, posteriormente un automóvil Lexus valuado en 130.000 dólares, y la integración de un fideicomiso inmobiliario en el exclusivo barrio privado Costa Esmeralda. La coartada original de Espert, basada en un contrato de asesoría y reestructuración de deuda con una empresa minera radicada en Guatemala vinculada a Machado, fue calificada por la fiscalía como una "simulación" y un documento ideológicamente falso. Los peritajes determinaron que jamás existieron prestaciones reales que justificaran semejante honorario.

El impacto de este escándalo judicial provocó un terremoto político sin precedentes en la estructura de La Libertad Avanza. A escasas semanas de las elecciones legislativas de octubre de 2025, la situación de Espert, quien encabezaba la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del partido del presidente Javier Milei, se volvió completamente insostenible. Tras la filtración de informes que acreditaban al menos cinco viajes privados realizados por Espert a bordo de aeronaves de Machado, la presión interna forzó un desenlace drástico. Milei, quien inicialmente había respaldado de forma pública al economista en la Quinta de Olivos, se vio obligado a soltarle la mano ante el costo reputacional que amenazaba la marca libertaria.



