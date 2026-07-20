El poema que una cuenta de los kelpers malvinenses le dedicó a la derrota argentina

Horas después de la derrota argentina en la final del Mundial 2026 ante España, la cuenta de X @falklands_utd -que se presenta como "Falkland Islands" y en su biografía reivindica presencia británica en el archipiélago "desde 1690"- publicó un poema de catorce versos rimados dedicado a la eliminación de la Selección. El posteo se viralizó rápidamente entre usuarios argentinos y británicos, en una nueva muestra del rol que ese perfil ocupa en la rivalidad futbolera y política entre Argentina y las islas.

El texto reprocha a la Selección haber caído "sin pelear" y sostiene que el equipo apostó más a las quejas arbitrales y a las caídas que al juego limpio. Argumenta que ese estilo puede dar títulos, pero no convence a quienes entienden de fútbol, y cierra con la idea de que, más allá del resultado, esa noche "el espíritu del juego" salió fortalecido.

La cuenta no es oficial. Fue creada el 22 de enero de 2012 con el objetivo declarado de mostrar respaldo a los habitantes de las Falkland Islands y a su derecho a la autodeterminación, y su biografía aclara que sus opiniones son independientes del FIG, el gobierno de las islas. Pese a esa desvinculación formal, el establishment mediático argentino la adoptó hace años como una suerte de "voz de los kelpers", aunque el propio gobierno malvinense remarcó en distintas ocasiones que no tiene ningún vínculo con ella.

El perfil construyó su fama a fuerza de provocaciones que, con los años, se volvieron un clásico cada vez que la Selección o algún funcionario argentino hacen referencia a las islas. En 2014 fue bloqueada por la entonces presidenta Cristina Kirchner después de responder con una broma sobre pingüinos a su acusación de que Malvinas era "una base militar nuclear de la OTAN". Un año después celebró la eliminación de Argentina en la final de la Copa América ante Chile, y en la previa de la semifinal de este Mundial contra Inglaterra publicó una imagen generada con inteligencia artificial que mostraba a futbolistas ingleses vestidos de combate en un paisaje que emulaba las islas, lo que generó fuertes críticas de ambos lados del Atlántico.

Con casi 80 mil seguidores, @falklands_utd sigue siendo, pese a su condición de perfil no oficial y anónimo, la referencia que buena parte de la prensa argentina cita cada vez que las islas "responden" a la Selección.

El poema completo, traducido al español, dice así:

“Y así, al final, cayeron sin luchar.

Sin un esfuerzo real, sin un disparo a la vista.

Solo ruido y furia, golpes en el pecho y espectáculo,

Sin dejarle espacio al verdadero arte del fútbol.

Persiguieron más al árbitro que a la pelota,

Al fin y al cabo, confundieron las malas artes con grandeza.

Por cada caída, por cada agonía fingida,

El juego mismo quedaba un poco más empobrecido.

Y cuando el silbato bajó el telón,

No hubo gloria en el camino que eligieron.

Porque las medallas se oxidan, los resultados se olvidan,

Pero el carácter se mide cada día.

Así que vuelven a casa, derrotados al final,

Sin el orgullo que a un campeón debería acompañar.

Porque la victoria tomada en préstamo bajo el disfraz del engaño

Gana trofeos, quizás... pero jamás conquista a los sabios.

Esta noche el mundo del fútbol respira más tranquilo.

No por malicia, sino porque, por fin,

El espíritu del juego sobrevivió al espectáculo.”