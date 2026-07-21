Quién es Javier Lanari, el nuevo director del Banco Nación

El Gobierno nacional oficializó este martes la llegada de Javier Lanari al directorio del Banco de la Nación Argentina. La designación se formalizó a través del Decreto 618/2026, publicado en el Boletín Oficial, y lo ubica en el lugar que dejó vacante el abogado Gonzalo Pascual, quien había presentado su renuncia.

Según el texto oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, Lanari fue designado con efecto retroactivo al 25 de junio de 2026 para completar un período de ley que vencerá el 4 de febrero de 2028. La renuncia de Pascual, por su parte, quedó aceptada con efecto retroactivo al 31 de enero de este año.

De la Secretaría de Prensa al board del banco público

Lanari es licenciado en Periodismo por la Universidad del Salvador y ejerció ese oficio antes de sumarse a la gestión libertaria desde su primer día. Ingresó como subsecretario de Prensa y luego ascendió a secretario de Comunicación y Prensa, rol desde el que se convirtió en el número dos de Manuel Adorni durante la etapa en que este ejerció la vocería presidencial.

El vínculo entre ambos excede lo laboral: se conocieron cerca de una década atrás, cuando coincidieron en un programa de televisión, y desde entonces mantienen una amistad personal. De perfil bajo, Lanari dejó la Secretaría de Comunicación y Prensa mediante el Decreto 551/2026, una semana antes de que se confirmara la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete, en medio de la polémica que lo rodeó por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En su lugar quedó el locutor Fabián Fernández.

Durante su gestión, Lanari también quedó asociado al cierre de la sala de trabajo para periodistas en la sede de Gobierno, dispuesto tras una denuncia de Casa Militar por un presunto caso de espionaje ilegal.

La reacción oficial

Consultado por la designación en su conferencia de prensa semanal, el vocero presidencial Adrián Ravier admitió que se había enterado esa misma mañana y remarcó que el directorio del banco resuelve sus nombramientos "de acuerdo a los criterios" de la entidad. También negó que el Gobierno reparta cargos por afinidad política.

El movimiento se suma a otros cambios recientes en el organigrama libertario, como la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y la del propio Ravier a la Vocería Presidencial. Lanari percibiría en su nuevo cargo un sueldo neto de $6.130.000.