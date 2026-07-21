Tuesday 21 de July, 2026
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SOCIEDAD | Hoy 17:23

El español Arturo Pérez-Reverte contra la Selección: "sucias maneras" y "mal perder"

El académico de la RAE opinó sobre los incidentes de la final y separó a los jugadores de la sociedad argentina que dice admirar.

Pérez Reverte | Foto:CEDOC
Pérez Reverte | Foto:CEDOC

Tras la consagración de España en el Mundial 2026, el escritor Arturo Pérez-Reverte salió a opinar sobre los incidentes que protagonizó la Selección argentina al cierre de la final y no se guardó nada. En su cuenta de X escribió: "Con su zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder, la selección que jugó contra España no representó a Argentina, que es mejor que eso". Y agregó: "Representó sólo a la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad argentina".

El posteo generó una catarata de respuestas. Un usuario le reprochó sumarse al "coro anti argentino", a lo que el escritor contestó con ironía: "Yo no me sumo a coros. Yo cazo solo". A otro que lo acusó de traición citando la frase "Et tu, Brutus", le respondió que no lo influyen ni las campañas a favor ni las que están en contra.

Pérez Reverte

Pérez-Reverte, nacido en Cartagena en 1951, es una de las voces más reconocidas de las letras españolas. Trabajó 21 años como corresponsal de guerra para RTVE y saltó a la fama literaria con la saga de El capitán Alatriste. Desde 2003 ocupa un sillón en la Real Academia Española y suele visitar Buenos Aires, ciudad con la que mantendría un vínculo afectivo de larga data, según remarcó él mismo al defenderse de las críticas.

Su posteo se sumó a una ola de cuestionamientos que llegaron desde distintos frentes tras el 1 a 0 de España en la prórroga. El ex futbolista alemán Lothar Matthäus también apuntó contra la Albiceleste por su planteo táctico y por la falta de deportividad en el cierre del partido. Desde el periodismo británico, Adam Crafton, columnista de The Athletic, tituló que "Argentina se deshonró a sí misma" y repasó los cruces entre Nahuel Molina y Rodri, y entre Leandro Paredes, Eric García y Gavi. En España, el programa Carrusel Deportivo de Cadena SER habló de un "boicot" argentino por dar la espalda a la ceremonia de premiación, mientras que medios franceses como L'Equipe ensalzaron a la Roja como "la mayor selección del siglo XXI" en contraste con la imagen dejada por el equipo de Lionel Scaloni.

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